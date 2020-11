Manchester United gegen FC Arsenal heute live im TV, Livestream und Liveticker

Facebook

© imago images / Sportimage

Manchester United vs. FC Arsenal: Anpfiff, Spielort, Stadion, Schiedsrichter

Nach dem 5:0-Sieg gegen RB Leipzig in der Champions League am vergangenen Mittwoch (VIDEO: hier die Highlights aus der Partie) hat Manchester United so richtig Selbstvertrauen getankt. Heute heißt der Gegner am 7. Spieltag der Premier League FC Arsenal.

Das Duell der Traditionsvereine steigt am heutigen Sonntag (1. November) im Old Trafford in Manchester. Der Unparteiische Michael Dean pfeift die Partie pünktlich um 17.30 Uhr an.

© imago images / HochZwei

Manchester United vs. FC Arsenal: Heute live im TV und Livestream

Fans der Premier League haben in Deutschland nur eine Möglichkeit, die höchste englische Spielklasse zu schauen - nämlich mit Sky . Der Pay-TV-Sender überträgt die Partie auf dem Sender Sky Sport 1 HD . Die Vorberichterstattung dazu startet bereits ab 17 Uhr. Florian Schmidt-Sommerfeld übernimmt kurz vor Anpfiff dann die Rolle des Kommentatoren.

Wer die Partie im Sky -Livestream sehen möchte, kann dies mit einem kostenpflichtigen SkyGo -Abonnement machen. Ebenfalls bietet das SkyTicket eine weitere Option, wie man sich Zugriff auf den Livestream verschaffen kann.

Manchester United vs. FC Arsenal im Liveticker

Fans der beiden Klubs, die kein Sky -Abo besitzen, können mit dem ausführlichen Liveticker von SPOX so das Duell mitverfolgen. Damit verpasst Ihr auch keine wichtige Aktion.

Hier geht's zum Liveticker: Manchester United - FC Arsenal.

Manchester United vs. FC Arsenal: Die vergangenen fünf Begegnungen

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften entschieden die Gunners mit 2:0 für sich.

Datum Heim Auswärts Ergbenis Wettbewerb 01.01.2020 FC Arsenal Manchester United 2:0 Premier League 30.09.2019 Manchester United FC Arsenal 1:1 Premier League 10.03.2019 FC Arsenal Manchester United 2:0 Premier League 25.01.2019 FC Arsenal Manchester United 1:3 FA Cup 05.12.2018 Manchester United FC Arsenal 2:2 Premier League

