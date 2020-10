RB Leipzig - Julian Nagelsmann von Outfit-Frage genervt: "Ich bin Fußballtrainer, kein Model"

Facebook

© imago images / PA Images

Ein Sky -Reporter fragte den in einem karierten Sakko gekleideten Nagelsmann: "Ihr Sakko wird nicht als Glücksjacke in den Kleiderschrank wandern, oder?" Der RB-Trainer entgegnete: "Reden wir nicht so viel über meine Klamotten. Ich ziehe einfach an, was mir gefällt. Ich bin Fußballtrainer, kein Model."

Lieber sprach der 33-Jährige über die sportliche Darbietung seiner Mannschaft , die erstmals auf europäischer Ebene fünf Gegentore in einer Partie hinnehmen musste.

"Das Ergebnis fühlt sich nicht gut an und liest sich deutlicher, als es war", erklärte Nagelsmann. "Wir hatten sehr viele Ballverluste und waren unsauber im letzten Drittel. Nach dem 0:2 haben wir das Verteidigen eingestellt. Mit einem 0:5 nach Hause zu fliegen, das ist eine Packung. Ein 0:2 wäre einfach eine Niederlage gewesen. Wir haben ein bisschen Lehrgeld gezahlt. Daraus müssen wir lernen."

Im kommenden Gruppenspiel am 4. November (Mittwoch, 21 Uhr) bekommen es die Sachsen mit dem nächsten europäischen Schwergewicht zu tun: Paris Saint-Germain.