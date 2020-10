Endlich wieder Europa League: Am heutigen Donnerstag startet die TSG Hoffenheim mit dem Duell gegen Roter Stern Belgrad in die EL-Gruppenphase. Wer zeigt / überträgt die Partie heute live im TV und Livestream? Bei SPOX erfahrt Ihr es.

© imago images / HJS

DAZN hat alle Spiele der Europa League live im Programm - hole Dir jetzt den kostenlosen Probemonat und sei bei Hoffenheim gegen Belgrad live dabei!

TSG Hoffenheim vs. Roter Stern Belgrad: Ort, Datum, Uhrzeit

Vergangene Saison war die TSG Hoffenheim gar nicht auf internationaler Bühne präsent, dieses Jahr sind die Kraichgauer aber immerhin in der Europa League dabei. Den Auftakt in die neue EL-Saison bestreitet Hoffenheim am heutigen Donnerstag, den 22. Oktober, gegen Roter Stern Belgrad.

Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr, das Spiel findet in der Sinsheimer PreZero Arena statt. Allerdings muss der Bundesligist auf die Unterstützung der Fans verzichten, aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen wurden keine Zuschauer zugelassen.

Als Unparteiischer wird Alejandro Hernandez aus Spanien die Partie leiten. Unterstützt wird er von Jose Naranjo und Teodoro Sobrino an der Seitenlinie und Jose Luis Munuera Montero als viertem Offiziellen.

© imago images / GEPA Pictures

Wer zeigt / überträgt Hoffenheim gegen Roter Stern Belgrad heute live im TV und Livestream?

Gute Nachrichten für alle Fans der TSG: Das Spiel der Hoffenheimer gegen Roter Stern Belgrad wird live im Free-TV übertragen. RTL Nitro zeigt die Partie im frei empfangbaren Fernsehen, die Vorberichterstattung beginnt um 20.15 Uhr.

Dann werden Euch Moderatorin Laura Wontorra, Kommentator Marco Hagemann und die Experten Steffen Freund und Roman Weidenfeller durch den Abend begleiten. Über TVNow steht zudem ein kostenpflichtiger Livestream zur Verfügung.

Ihr könnt die Partie aber auch kostenlos im Livestream sehen: Das geht mit dem Gratis-Probemonat von DAZN! Für alle Neukunden sind die ersten vier Wochen beim Sport-Streamingdienst kostenlos, dafür bekommt Ihr alle Partien der Europa League live sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz GoalZone.

Zudem hat DAZN zahlreiche Spiele aus der Champions League, ausgewählte Bundesliga-Partien sowie LaLiga, Serie A und Ligue 1 im Programm. Auch außerhalb von "König Fußball" hat DAZN eine Menge zu bieten, beispielsweise mit der NFL, NBA, MLB und NHL oder Tennis, Rugby, UFC und Motorsport.

Bereits zum Preis von 11,99 Euro monatlich seid Ihr dabei, das Jahresabo gibt es für nur 119,99 Euro - Ihr spart also zwei Monate. Holt Euch jetzt den kostenlosen Probemonat und testet DAZN vier Wochen lang gratis!

Hoffenheim - Roter Stern Belgrad: Europa League im Liveticker

Ihr seid heute Abend unterwegs und wollt trotzdem keine wichtige Szene bei Hoffenheim vs. Roter Stern Belgrad verpassen? Kein Problem, mit dem Liveticker von SPOX bleibt Ihr immer auf dem Laufenden.

Europa League: Alle heutigen Partien im Überblick

Neben der TSG ist mit Bayer Leverkusen heute auch der zweite deutsche Vertreter in der Europa League am Start. Die Wekself muss gegen OGC Nizza ran. Aus Österreich sind zwei EL-Teilnehmer, Rapid Wien und der Linzer ASK, dabei.