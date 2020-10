Predictions Week 7: Prognosen, Vorhersagen und Tipps zu allen Week-7-Spielen

Facebook

© imago images/Fred Kfoury III

NFL Predictions Week 7 2020

Bye-Weeks: Colts, Dolphins, Vikings, Ravens

Philadelphia Eagles (1-4-1) - New York Giants (1-5) (Fr., 2.20 Uhr LIVE auf DAZN )

Kein Zach Ertz, mutmaßlich kein Miles Sanders, weiter kein Alshon Jeffery - dafür könnten DeSean Jackson und Lane Johnson zurückkehren: Bei den Eagles können Team-Meetings genauso gut an der Tür zum Lazarett stattfinden. Die Giants sollten Philadelphias Run Game in den Griff bekommen können; umso wichtiger für die Eagles ist es, dass Carson Wentz seinen positiven Trend auch in der zweiten Halbzeit gegen Baltimore fortsetzen konnte. Philly könnte Jalen Hurts dennoch weiter einbauen, insbesondere, um im Run Game Akzente zu setzen. Das größte Mismatch der Partie allerdings ist Philadelphias Defensive Line gegen die Offensive Line der Giants, und angesichts der anhaltenden Pocket-Probleme von Daniel Jones könnte sich das NFC-East-Spitzenspiel hier auch entscheiden.

Tipp: Eagles vs. Giants 24:20.

Atlanta Falcons (1-5) - Detroit Lions (2-3) (So., 18 Uhr)

Sind die Lions auf dem richtigen Weg? Oder trübt der Eindruck, da man aus der Bye Week ein schwaches Jaguars-Team dominieren konnte? Nach wie vor wirkt es so, dass Detroits Offense nur dann wirklich rund läuft, wenn das Run Game funktioniert; zu inkonstant ist das Passing Game, wenngleich die Falcons keine individuelle Antwort auf Golladay haben. Im Run Game zumindest sollte Atlantas Defense den Lions etwas entgegensetzen können: Detroit hat zwar eine der besten Run-Blocking-Lines, die Falcons auf der anderen Seite aber eine zumindest solide Run-Defense. Das könnte auch kritisch für die Art Spiel sein, die uns erwartet: Gelingt es Atlanta, den Lions einen Shootout aufzuzwingen, kann die Falcons-Offense daraus immer als Sieger hervorgehen. Detroit auf der anderen Seite kann die Partie womöglich besser in kontrollierte Bahnen lenken und so gewinnen, zumal auch die Defense vorsichtige positive Tendenzen andeutet.

Tipp: Falcons vs. Lions 24:27.

Cincinnati Bengals (1-4-1) - Cleveland Browns (4-2) (So., 18 Uhr)

Gegen Pittsburgh gab es das böse Erwachen für die Browns, und eine klare Erkenntnis: Von der Liga-Spitze ist Cleveland noch ein gutes Stück weit entfernt. Ganz konkret war überdeutlich zu sehen, dass die Browns offensiv aktuell nur über die Offensive Line wirklich funktionieren - kann die das Spiel nicht dominieren, wird es schnell problematisch und dann wackelt auch Baker Mayfield wieder sichtbar. Die gute Nachricht? Gegen Cincinnati sollte die Line of Scrimmage wieder der Browns-Offense gehören. Mayfield, der gegen die Steelers angeschlagen spielte, dürfte wieder mehr offene Passfenster und mehr Gelegenheiten per Play Action erhalten, auch das Run Game sollte besser klappen. Spannend wird es sein, zu sehen, ob die Bengals einige Aspekte aus dem Steelers-Browns-Spiel für ihre Offense übernehmen: Roethlisberger wurde den Ball extrem schnell los, aus den Spread- und 5-Wide-Formationen, die Cincinnati ohnehin auch gerne nutzt, sollte das helfen, Clevelands Pass-Rush ein wenig aus dem Spiel zu nehmen.

Tipp: Bengals vs. Browns 20:24.

Tennessee Titans (5-0) - Pittsburgh Steelers (5-0) (So., 18 Uhr)

Der Verlust von Taylor Lewan dürfte sich gleich im ersten Spiel sehr deutlich bemerkbar machen. Der Left Tackle ist der absolute Fels und Anführer in Tennessees Offensive Line - jetzt wartet eine Steelers-Defense, die mehr blitzt als jedes andere Team, die eine höhere individuelle Qualität in der Defensive Line hat als jedes andere Team, und die zusätzlich den Pass-Rushern individuelle Freiheiten einräumt, wenn es darum geht, Matchups zu nutzen oder die Protection zu überraschen. Kurzum: Diese Defensive Line ist extrem schwierig zu blocken, umso wichtiger wird es für Tennessee sein, dass man bereit ist, von dem Wunsch nach einem konstanten Run Game weg zu gehen. Tannehill kann die Steelers-Secondary mit A.J. Brown und Corey Davis vor ernsthafte Probleme stellen, nach dem Verlust von Devin Bush ist auch Jonnu Smith gegen Pittsburghs Underneath-Coverage ein gutes Matchup. Aber sind die Titans gewillt, ihren offensiven Game Plan deutlich zu verändern? Auf der anderen Seite des Balls braucht Tennessee einen absoluten Sahnetag vom eigenen Pass-Rush. Und so schnell, wie die Steelers den Ball werfen, ist das deutlich leichter gesagt als getan. Tennessees Coverage sollte ernsthafte Probleme mit den Steelers-Waffen bekommen.

Tipp: Titans vs. Steelers 23:27.

New Orleans Saints (3-2) - Carolina Panthers (3-3) (So., 18 Uhr LIVE auf DAZN )

Bei den Panthers werden die offensiven Limitierungen mit Teddy Bridgewater doch zunehmend deutlich und es ist gut vorstellbar, wie die Saints diese Partie angehen: New Orleans dürfte aggressiv die Box und das Kurzpassspiel verteidigen, und im Gegenzug dahinter Risiken in Kauf nehmen - bislang hat Bridgewater zu selten gezeigt, dass er im vertikalen Passspiel eine echte Gefahr darstellt. Können die Saints all die kurzen Crosser sowie das Run Game so stoppen, fehlen Carolina aktuell häufig die Alternativen. Defensiv derweil treten die Panthers ohne Yetur Gross-Matos und ohne Kawann Short - für Short ist die Saison verletzungsbedingt gelaufen - an, während New Orleans Michael Thomas zurückerhält. Carolinas Defense bisher ist eine positive Überraschung, zuletzt überzeugte insbesondere Rookie-Safety Jeremy Chinn. Aber diese Saints-Offense zurück in Bestbesetzung sollte dann doch noch eine Nummer zu groß sein.

Tipp: Saints vs. Panthers 30:20.

New York Jets (0-6) - Buffalo Bills (4-2) (So., 18 Uhr)

Spiele gegen die Jets haben für den Gegner vor allem einen Effekt: Sie können ein wunderbarer Boost fürs eigene Selbstvertrauen sein. Und so einen können die Bills gerade ganz gut gebrauchen, nach der deutlichen Pleite gegen Tennessee - als das Ergebnis etwas höher ausfiel als das Spiel tatsächlich war - und der Niederlage gegen die Chiefs, bei welcher die eigene Offense kaum einmal einen Fuß in die Tür bekam. Gegen die Jets dürfte das deutlich anders ausfallen: Buffalo sollte diese Secondary problemlos zerlegen können, während Josh Allen in der Pocket Zeit hat. Umgekehrt werden die Bills es defensiv auch wieder deutlich aggressiver spielen als gegen Kansas City, wo man sich klar auf das Passspiel fokussierte und im Gegenzug am Boden dominiert wurde. Kleiner Lichtblick: Sam Darnold und womöglich auch Mekhi Becton könnten für Gang Green zurückkehren.

Tipp: Jets vs. Bills 17:30.

Washington Football Team (1-5) - Dallas Cowboys (2-4) (So., 18 Uhr)

Nachdem Washingtons Defensive Line gesehen hat, wie ein Cardinals-Pass-Rush ohne Chandler Jones die O-Line der Cowboys am Montagabend zerlegte, dürften sie in der Hauptstadt bereits die Messer wetzen. Die größte Frage lautet: Welche Anpassungen nehmen die Cowboys in ihrem Game Plan vor? Hinter dieser Line gefühlt jeden Drives mit ein paar Runs zu starten, ist keine Hilfe für Andy Dalton, sondern bringt ihn vor allem in lange Second und Third Downs; die Cowboys brauchen einen ausgeprägten Plan für ein Quick Passing Game, um das tolle Wide-Receiver-Trio, das sie nach wie vor haben, in Szene zu setzen. Washingtons Defensive Line kann dieses Spiel komplett an sich reißen, doch selbst dann habe ich schlicht keinerlei Vertrauen in Washingtons Offense.

Tipp: Washington vs. Cowboys 20:23.

Houston Texans (1-5) - Green Bay Packers (4-1) (So., 18 Uhr)

Die Pleite in Tampa Bay war der erste Dämpfer für die Packers in dieser Saison - wie sieht die Antwort aus? Zumindest für die Offense ist das Matchup exzellent: Die Texans haben eine der schlechtesten Run-Defenses in der NFL, sodass Green Bay den Ball in jedem Fall laufen können sollte. Selbst falls Left Tackle David Bakhtiari ausfällt. Das dürfte die Offense insgesamt wieder deutlich runder aufspielen lassen, und in Houstons Secondary sollte Aaron Rodgers deutlich mehr Passfenster finden, als zuletzt gegen die Bucs. Allerdings wird das auch nötig sein: Houstons Offense scheint tatsächlich endlich aufgewacht zu sein, und Green Bays Defense ist nach wie vor sehr anfällig. Der Pass-Rush ist weit von seiner Vorjahres-Version entfernt, Houstons Offensive Line war zuletzt ebenfalls verbessert. Und Jaire Alexander dürfte sich mit Will Fuller einige packende Matchups liefern - in dem Fall aber haben die Packers klare Matchup-Defizite gegen Brandin Cooks und potenziell auch im Slot. Hohes Shootout-Potenzial.

Tipp: Texans vs. Packers 27:33.

Arizona Cardinals (4-2) - Seattle Seahawks (5-0) (So., 21.05 Uhr)

Eine sehr gute Standortbestimmung für ein Cardinals-Team, das noch immer schwer zu greifen ist. Arizonas Offense scheint mehr und mehr eine Identität zu finden, mit einem vielseitigen Run Game, Murray als Fixpunkt im Run Game und dann einem vertikalen Passspiel in Kombination damit. Seattles defensive Stärke ist fraglos die Run-Defense, Arizonas Run Game ist aber durch Murray auf der ungewöhnlicheren Seite in der NFL. Gleichzeitig sollten die Cardinals eigentlich Seattles Coverage attackieren können - dafür braucht es ein konstanteres Spiel von Murray als Passer. Könnte Jamal Adams womöglich ein X-Faktor sein? Auch als Quarterback-Spy gegen Murray? Auf der anderen Seite des Balls ist die Seahawks-Perspektive relativ klar: Seattle hat das beste vertikale Passspiel in der NFL und die Cardinals-Cornerbacks gegen Seattles Wide Receiver sind ein massives Mismatch zugunsten der Seahawks. Hier zeigte Arizona gegen Dallas ein deutlich verändertes Gesicht, war wesentlich aggressiver und flexibler. Wie geht Vance Joseph das Matchup gegen Russell Wilson an?

Tipp: Cardinals vs. Seahawks 27:30.

Denver Broncos (2-3) - Kansas City Chiefs (5-1) (So., 21.25 Uhr)

Übernehmen die Broncos die Vorgehensweise der Bills? Denver ist defensiv vermutlich sogar noch besser dafür aufgestellt als Buffalo: Die Bills spielten defensiv sehr passiv, fokussierten ihre Ressourcen auf die (tiefe) Coverage und waren bereit, dafür im Run Game Lücken zu öffnen. Für die Bills ging die Taktik nicht auf, einmal weil die eigene Offense zu wenig punktete, mit Blick auf die Defense aber vor allem, weil die eigene 4-Men-Line nicht gut genug war und über den Haufen gerannt wurde. Denver auf der anderen Seite hat eine sehr gute Run-Defense und spielt bislang defensiv insgesamt eine bessere Saison als die Bills. Der Ansatz ist von der grundsätzlichen Idee her nicht schlecht, um zu verhindern, dass Kansas City einen durch die Luft zerlegt - gegen Buffalo aber zeigten die Chiefs, dass sie auch geduldig spielen und über das Run Game gewinnen können. Im Endeffekt kommt es darauf an, ob Denvers Offense mithalten kann. Die Broncos spielten offensiv sehr inkonstant, aber auch sehr vertikal und aggressiv gegen die Patriots - setzt sich das gegen Kansas City fort? Oder gelingt es Kansas City, Drew Lock ein paar Fallen zu stellen?

Tipp: Broncos vs. Chiefs 20:27.

New England Patriots (2-3) - San Francisco 49ers (3-3) (So., 21.25 Uhr)

Der Patriots-Offense droht das nächste sehr zähe Spiel. Zwar könnte Julian Edelman ohne den nach wie vor verletzten Niners-Slot-Corner K'Waun Williams wieder eine größere Rolle spielen, doch die Outside-Cornerbacks der Niners kann New England rein von seinen eigenen individuellen Möglichkeiten her gar nicht sonderlich gut attackieren und auf dem Linebacker-Level sollten die 49ers die zahlreichen Pässe zu James White und einzelnen Tight Ends gut verteidigen können. Vor allem aber haben die Niners eine gute Run-Defense, und wenn New England den Ball nicht laufen kann, dann wirkte die Offense zuletzt verloren. Zumindest die Offensive Line der Patriots sollte wieder deutlich näher an der Bestbesetzung sein. Umgekehrt wird es spannend sein zu sehen, was sich Belichick für George Kittle einfallen lässt - nimmt er den Tight End häufiger in Double Coverage? Und wie reagieren die Niners darauf? San Francisco mit all seinen Motion-Paketen und der Art, wie die Receiver im Run- und Screen-Game eingesetzt werden, sollte New Englands Linebackern ernsthafte Probleme bereiten.

Tipp: Patriots vs. 49ers 17:26.

Los Angeles Chargers (1-4) - Jacksonville Jaguars (1-5) (So., 21.25 Uhr)

Die Jaguars waren zuletzt für mehrere Gegner eine Art "Get-Well-Game" - ein Gegner, gegen den man mit einer guten Partie wieder in die Spur finden oder etwas Selbstvertrauen sammeln kann. Jacksonvilles Pass-Rush ist schlicht viel zu zahnlos, sodass Jacksonville die große Schwachstelle der Chargers - die Offensive Line - vermutlich gar nicht allzu effizient für sich ausnutzen kann. In Coverage gibt es dann abgesehen von C.J. Henderson zu viele Baustellen, als dass Jacksonville es mit Keenan Allen, Mike Williams, Hunter Henry und dem vertikal aggressiven Justin Herbert aufnehmen kann. Die Chargers sollten hier gut punkten, können die Jaguars dann mithalten? Die Defense der Chargers ist weiter angeschlagen und insbesondere in der Secondary anfällig, mit D.J. Chark, Laviska Shenault und Keelan Cole haben die Jags ihrerseits ebenfalls die Waffen, um das zu nutzen. Minshew sollte dafür sorgen können, dass es ein enges Spiel bleibt. Aber können sie auch in puncto Big Plays mithalten?

Tipp: Chargers vs. Jaguars 27:20.

Las Vegas Raiders (3-2) - Tampa Bay Buccaneers (4-2) (Mo., 1.20 Uhr LIVE auf DAZN )

Die Bucs kommen frisch aus der Demontage der Green Bay Packers, die Raiders hatten vor ihrer Bye Week einen Shootout gegen die Chiefs für sich entschieden. Doch für die Offense um Derek Carr wartet jetzt eine ganz andere Aufgabe - und die wird potenziell umso schwieriger, wenn tatsächlich mehrere Offensive Linemen fehlen sollten : Die Bucs dürften Carr oft blitzen, sie haben die Cornerback-Qualität, um viel Man Coverage zu spielen und in Lavonte David auch eine potenzielle Antwort auf Darren Waller. Wie aggressiv gehen die Raiders in dieses Spiel? Ist Carr bereit, den Ball gegen gute Man Coverage tief zu werfen, wenn er viel unter Druck steht? Die Bucs-Offense zumindest sollte punkten: Las Vegas hat eine wacklige Run-Defense, vor allem aber haben die Raiders nicht die Coverage-Qualität, um mit Tampas Receivern mitzuhalten.

Tipp: Raiders vs. Buccaneers 20:30.

Los Angeles Rams (4-2) - Chicago Bears (5-1) (Di., 1.15 Uhr LIVE auf DAZN )

Ich erwarte hier ein eher defensiv geprägtes Spiel. Die Bears mit ihrer starken Front sollten die Rams im Run Game limitieren und Goff unter Druck setzen können - gegen die 49ers zuletzt war das Run Game wacklig und auch das Play Action Passspiel funktionierte nicht, woraufhin Goff ein sehr durchwachsenes Spiel hatte. Chicagos Defense sollte die Partie eng halten können, aber was macht die Offense? Hier ist das Matchup für Chicago nicht gut: Die Rams haben gute Cornerbacks und Jalen Ramsey dürfte Allen Robinson limitieren können. L.A. ist am ehesten in der Underneath-Coverage anfällig - diesen Bereich des Feldes kontinuierlich zu nutzen gehört aber nicht gerade zu den Stärken von Nick Foles, und ohne Tarik Cohen fehlt Chicago hier auch eine wichtige Option. Beide Defenses dürften der Partie ihren Stempel aufdrücken können, und wer weniger offensive Fehler macht, gewinnt.

Tipp: Rams vs. Bears 20:17.

