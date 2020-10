UFC: Brian Ortega krönt Comeback mit Sieg über "Korean Zombie" Chan Sung Jung

Brian Ortega hat bei UFC Fight Island in Abu Dhabi ein glanzvolles Comeback nach fast zwei Jahren gefeiert. Im Federgewicht gewann Ortega (15-1) einen Kampf über fünf Runden gegen "Korean Zombie" Chan Sung Jung (16-6) einstimmig nach Punkten.

© imago images / ZUMA Press

Ortega, der seinen letzten Kampf im Dezember 2018 gegen den damaligen Titelträger Max Holloway deutlich verloren hatte, dominierte gegen Jung und gewann auf allen drei Scorecards jeweils mit 50-45.

Als Lohn winkt ihm nun ein weiterer Kampf um den UFC-Gürtel. Der gehört mittlerweile Alex Volkanovski, der Holloway gleich zweimal besiegen konnte. "Wir werden sehen, ob ich bereit bin", sagte der 29 Jahre alte Ortega. "In diesem Business geht man Risiken ein. Ob bereit oder nicht - ich komme, verdammt noch mal."

Ortega landete gegen Jung stolze 127 Treffer, so viele wie noch nie in seiner Karriere in der UFC.

Bei den Frauen besiegte Jessica Andrade Katlyn Chookagian durch K.o. in der ersten Runde, es war ihr erster Kampf im Federgewicht. Das macht sie zu Herausforder Nummer eins von Championesse Valentina Shevchenko. Andrade ist die erste Frau in der UFC-Geschichte, die Siege in drei unterschiedlichen Gewichtsklassen verbuchen kann.

UFC: Die Ergebnisse der Fight Night