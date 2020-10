FC Schalke 04 gegen Union Berlin im Liveticker zum Nachlesen

Der FC Schalke 04 konnte am heutigen Sonntag nicht über ein 1:1 gegen Union Berlin auskommen. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker nachlesen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images / RHR-Foto

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Schalke 04 gegen Union Berlin heute im Liveticker zum Nachlesen - ENDSTAND 1:1 (0:0)

Tore: 0:1 Friedrich (54.), 1:1 Pacienca (69.)

Servus, das wars für heute, bis dann !

90.+3. | Ende. Ittrich pfeift ab.

90.+2. | Union wechselt ein letztes Mal. Bülter raus, Endo rein.

90.+2. | Drei Minuten Nachspielzeit sind angezeigt.

88. | Mascarell bringt einen Freistoß vom rechten Flügel gechippt in die Box. Dort steigt Nastasic hoch und köpft in Richtung Tor - allerdings ohne dem Ball Geschwindigkeit mitzugeben. Luthe hat ihn.

86. | Wenige Minuten bleiben, beide Trainer können noch zwei Mal wechseln. Stand jetzt wäre der 7. Bundesligaspieltag einer ohne Heimsieg.

83. | Harit verhindert die schnelle Ausführung eines Einwurfes der Gäste, in dem er kurzerhand den Ball klaut. Ittrich hat keine Wahl, das gibt Gelb.

82. | Baum nimmt den von Wadenkrämpfen geplangten Raman vom Feld. Schöpf kommt für die Restspielzeit.

80. | Invartsen steckt für Avoniyi durch und bringt seinen Kollegen so in Abschlussposition an der Strafraumkante. Der Eingewechselte wird jedoch entscheidend von Nastasic gestört, sodass Rönnow keine Probleme hat.

78. | Zum anderen kommt auch Ingvartsen in die Partie. Für ihn weicht der durchaus starke Becker.

77. | Doppelwechsel bei Union. Zum einen wird Kruse durch Gentner ersetzt.

77. | Gelbe Karte Gonçalo Mendes Paciencia

74. | Die nächste Gelbe Karte. Prömel hält den Fuß drauf und wird verwarnt.

73. | Der Ausgleich sorgt für einen regelrechten Ruck in der Schalker Mannschaft, die jetzt deutlich befreiter nach vorne spielt. Auch die 300 Fans auf der Tribüne sind zum ersten Mal zu hören.

FC Schalke 04: Pacienca bringt Hoffnung für S04

69. | Tooooooooor! SCHALKE 04 - Union Berlin 1:1. Die Ecke bringt den Ausgleich. Mascarell bringt den Ball von der linken Seite scharf an den kurzen Pfosten, wo Paciencia ähnlich wie Friedrich beim Gegentor entgegenkommt und ins kurze Eck verlängert. Luthe ohne Chance.

63. | Der nächste Abschluss der Eisernen. Becker versucht es aus 20 Metern, drischt die Kugel aber deutlich über den Kasten der Schalker. Dennoch: Union spielt nach vorne, Schalke gelingt wenig

61. | Zweiter Wechsel bei Schalke. Es wird offensiver. Harit kommt für Bozdogan.

57. | Baum wechselt zum ersten Mal. Ibisevic raus, Paciencia rein.

55. | Tooooooor! Schalke 04 - UNION BERLIN 0:1. Sane klärt einen Eckball zum Gegner und ermöglicht so Trimmel die zweite Chance zur Flanke von der rechten Seite. Unions Außenverteidiger schlägt den Ball scharf an den kurzen Pfosten, wo ausgerechnet Ex-Schalker Friedrich entgegenkommt und vor Nastasic am Ball ist. Der Ball schlägt unhaltbar für Rönnow im langen Eck ein.

Union Berlin: Friedrich schockt Blau-Weiß!

54. | Ein klarer Kandidat für eine Auswechslung aus Schalker Sicht ist Ibisevic. Der Bosnier hängt bislang komplett in der Luft, hatte nur 15 Ballaktionen und keinen Abschluss.

52. | Baum wirkt nachdenklich, hat auf der Bank noch einiges an Offensivpotenzial. Es dürfte nicht mehr lange dauern, bis die ersten Wechsel stattfinden.

50. | Union greift etwas früher an als noch im ersten Durchgang. Das Team von Urs Fischer hat gemerkt, dass mehr drin ist und erhöht Stück für Stück das Risiko.

47. | Rönnow rettet Schalke abermals. Bülter gibt den Ball von der linken Seite scharf in den Fünfer, wo Mascarell versehentlich vor die Füße von Lenz klärt, der sofort aus kurzer Distanz abschließt. Rönnow ist jedoch hellwach und schmeißt sich auf die Kugel.

FC Schalke 04 gegen Union Berlin: Weiter gehts!

46. | Weiter geht's. Der zweite Durchgang läuft.

Halbzeit | In einer ausgeglichenen Halbzeit neutralisierten sich Schalke und Union Berlin über weite Strecken. Die Hausherren zeigten eine engagierte Leistung, gewannen rund zwei Drittel ihrer Zweikämpfe. Die Gäste jedoch machten den etwas abgeklärteren Eindruck und hatten die besseren Torgelegenheit. Zwingend wurde es jedoch nur einmal, als Andrich vom Sechzehner abzog und Rönnow zu einer Glanzparade zwang. Gleich geht's weiter.

FC Schalke 04 gegen Union Berlin: Ebenbürtiges Spiel auf Schalke

45.+1. | Das war's. Halbzeit auf Schalke.

42. | Bentaleb liegt auf dem Boden, zieht den Schu aus und entblößt einen blauen dicken Zeh. Anschließend humpelt er vom Feld und muss behandelt werden. Der Algerier kann zwar vorerst weiterspielen, aber sein Gesichtsausdruck zeugt von Schmerzen.

40. | Schalke schafft es zudem, Union weitestgehend vom eigenen Strafraum fernzuhalten. Union geht wenig Risiko, das scheint die klare Ansage von Fischer zu sein.

37. | Positiv dürfte Baum die Zweikampfquote seiner Mannschaft stimmen. Rund 64 Prozent der Duelle gewinnen die Königsblauen. Der Einsatz stimmt also.

34. | Schalke hat jetzt etwas mehr Ballbesitz, ist bemüht, die Kontrolle zu übernehmen. Nach vorne geht aber weiterhin wenig, Union steht als kompakte Einheit.

31. | Beste Szene des FC Schalke. Raman bekommt den Ball von Bentaleb mit einem schönen Seitenwechsel in die rechte Strafraumhälfte gespielt, dreht auf und zieht ab. Der Ball wäre perfekt in Richtung rechtes Toreck geflogen, wird aber von Bozdogans Rücken abgelenkt und geht drüber.

29. | Zweite Ecke für Schalke. Mascarell führt von der rechten Seite aus und bringt die Kugel hoch an den langen Pfosten zu Sane, der per Kopf in die Mitte legen will, aber keinen Kollegen findet. Union kann klären.

26. | Schalke fällt bei eigenem Ballbesitz reichlich wenig ein. Die Verunsicherung ist den Königsblauen anzumerken.

24. | Die Bälle fliegen jetzt doch immer regelmäßiger in den Schalker Strafraum. Union wird stärker, Schalke muss wachsam bleiben.

FC Schalke 04 gegen Union Berlin: Union drückt aufs Tempo !

22. | Was für eine Parade von Rönnow. Wieder kommt Andrich an der Strafraumgrenze völlig frei zum Abschluss und nimmt den Ball volley. Die Kugel wird zum Geschoss und wäre wohl unten links eingeschlagen, wenn nicht Rönnow mit einem klasse Reflex den rechten Arm ausgefahren hätte.

21. | Das hätte es sein können für Union. Becker flankt von rechts an den Fünfer, wo Bülter per Kopf an den Ball kommt. Allerdings wird er entscheidend von ludewig gestört, von dessen Hinterkopf der Ball über die Latte geht. Eckball

19. | Defensiv steht Schalke bislang stabil, das sind schonmal positive Nachrichten. Nach vorne haben beide Teams aber noch Luft nach oben.

17. | Andrich mit dem ersten ernstzunehmenden Abschluss für die Gäste. Per Dropkick haut der ehemalige Heidenheimer den Ball aus 20 Metern zentraler Position gut einen Meter über die Latte

16. | Kruse schickt Becker mit dem Außenrist auf dem rechten Flügel steil. Der schnelle Außenspieler dringt bis zur Grundlinie vor und will die Kugel nach innen geben, doch Oczipka kann im letzten Moment zur Ecke klären.

14. | Becker mit dem gestreckten Bein gegen Oczipka. Ittrich steht direkt danaben und pfeift den Freistoß, lässt die Kartte aber weiterhin stecken. Lange Leine.

12. | Raman stoppt Prömel durch einen Schubser bei einer Kontersituation. Das kann auch schon mal die Gelbe Karte geben, denn das Foul war klar taktischer Natur.

10. | Trimmel bringt den Ball von der rechten Seite flach in den Strafraum, wo Kruse jedoch die Ballannahme missglückt. Das hätte schon gefährlich werden können, doch Schalke klärt.

8. | Es sind vor allem in den Zweikämpfen intensive Anfangsminuten. Ittrich muss viel sprechen, hat die Partie aber unter Kontrolle.

6. | Bozdogan hat den Ball in der linken Strafraumhälfte und versucht es mit einem satten Linksschuss. Friedrich blockt zur Ecke, die nichts einbringt. Aber immerhin ein erster Abschluss.

5. | Schalke schiebt weit raus, presst schon am gegnerischen Strafraum und setzt sogar Keeper Luthe unter Druck.

3. | Union bleibt auch gegen den Ball im kompakten 4-2-3-1-System. Kruse rückt dabei immer wieder neben Pohjanpalo, um den ballführenden Schalker anzulaufen.

1. | Los geht's. Union stößt an.

FC Schalke 04 gegen Union Berlin heute live: Los gehts!

Vor Beginn:

Der FC Schalke 04 macht in dieser Saison da weiter, wo er in der letzten aufgehört hat. Saisonübergreifend sind die Königsblauen nun 19 Spiele ohne Sieg. Auch in Sachen Tordifferenz ist man nach drei Spielen weit hinter der Konkurrenz. Union Berlin steht dagegen mit vier Punkten aus drei Spielen auf Platz zwölf.

Vor Beginn:

Schiedsrichter Patrick Ittrich aus Hamburg pfeift die Begegnung um 18 Uhr an. Gespielt wird in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Insgesamt dürfen 300 Fans ins Stadion.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zum Liveticker der Partie am 4. Spieltag zwischen Tabellenschlusslicht FC Schalke 04 und Union Berlin.

FC Schalke 04 gegen Union Berlin: Heute live im TV und Livestream

Die heutige Partie zwischen dem FC Schalke 04 und Union Berlin wird vom Pay-TV-Sender Sky live und in voller Länge übertragen. Um 17.30 Uhr startet auf Sky Sport Bundesliga 1 HD die Vorberichterstattung zur Begegnung. Hansi Küpper begleitet dann als Kommentator durch das Spiel.

Wer auf das Livestream-Angebot von Sky zugreifen möchte, benötigt ein SkyGo -Abonnement. Die Partie kann zusätzlich auch mittels SkyTicket gesehen werden.

FC Schalke 04 gegen Union Berlin: Die Aufstellungen

FC Schalke 04:

So geht Schalke 04 ins Duell mit Union Berlin: Rönnow - Ludewig, Sane, Nastasic, Oczipka - Mascarell, Bentaleb - Skrzybski, Bozdogan, Raman - Ibisevic.

Union Berlin:

Die Eisernen stellen dem diese Elf entgegen: Luthe - Trimmel, Friedrich, Knoche, Lenz - Andrich, Prömel - Becker, Kruse, Bülter - Pohjanpalo.

Bundesliga: Die Tabelle vor den heutigen Begegnungen