Eredivisie: PSV Eindhoven mit Mario Götze bei PEC Zwolle heute live im TV und Livestream

Die PSV Eindhoven ist heute am 5. Spieltag der Eredivisie bei PEC Zwolle gefordert. Mario Götze könnte dabei sein Debüt für den niederländischen Topklub feiern. Wo Ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

© imago images / Pro Shots

PSV Eindhoven bei PEC Zwolle: Wo und wann findet die Partie heute statt?

Die Eredivisie-Begegnung PEC Zwolle gegen PSV Eindhoven findet am heutigen Sonntag, 18. Oktober, statt. Angepfiffen wird die Partie um 16.45 Uhr von Schiedsrichter Danny Makkelie.

Spielstätte ist der Mac3Park in Zwolle in der niederländischen Provinz Overijssel, der Platz für 14.000 Zuschauer bietet. Bis mindestens zum 20. Oktober sind jedoch in der Eredivisie aufgrund der steigenden Infektionszahlen keine Zuschauer zugelassen. Zuvor durften die Klubs 20 bis 25 Prozent ihrer Stadionkapazität nutzen.

Eredivisie: Zwolle vs. PSV heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung der Partie Zwolle gegen PSV im frei empfangbaren Fernsehen gibt es in Deutschland nicht. Stattdessen liegen die Rechte exklusiv bei DAZN . Dort ist die Begegnung live und in voller Länge zu sehen.

DAZN geht pünktlich zum Spielbeginn um 16.45 Uhr mit Kommentator Flo Hauser auf Sendung. Doch der Streamingdienst zeigt nicht nur Spitzenfußball aus der Eredivisie. Auch Spiele aus der Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 und LaLiga könnt Ihr dort verfolgen.

All das könnt Ihr für einen Monat kostenlos testen, im Anschluss zahlt Ihr für ein Monatsabo 11,99 Euro und ein Jahresabo vergleichsweise günstigere 119,99 Euro.

PSV Eindhoven: Götze vor Debüt in den Niederlanden

Zwei Wochen nach seinem Wechsel zur PSV könnte der zuletzt vereinslose Mario Götze sein Debüt für die PSV Eindhoven geben. "Mario ist noch nicht hundertprozentig fit, das ist logisch", sagte PSV-Trainer Roger Schmidt. Götze wirke zwar fit, ihm fehle aber noch die Spielpraxis. Gegen Zwolle scheint auch ein Einsatz als Joker denkbar.

"Ich bin sehr, sehr glücklich hier zu sein, wieder Fußball spielen zu können. Das Trainingsgelände und das Stadion sind super. Ich freue mich, hier zu sein, hier Fuß zu fassen und Gas zu geben", erklärte der Ex-BVB-Star bei seiner Vorstellung in Eindhoven. Der Offensivspieler unterschrieb einen Zweijahresvertrag, nachdem er in der vergangenen Saison in Dortmund nur Ergänzungsspieler war (15 Einsätze).

Die Vorfreude auf Götze in den Niederlanden ist groß: "Supermario lenkt alle Aufmerksamkeit auf PSV", schreibt das niederländischen Fußballmagazins Voetbal International. Neben Götze gehören dem PSV-Kader fünf weitere deutsche Spieler an, darunter unter anderem Philipp Max, der für acht Millionen Euro vom FC Augsburg gen Westen wechselte.

Mario Götze: Spielerstatistiken beim BVB und FC Bayern

Verein Spiele Tore Torvorlagen FC Bayern München 114 36 24 Borussia Dortmund 219 45 61

Eredivisie: Der 5. Spieltag im Überblick

Twente Enschede siegte bereits am Freitag mit 3:0 bei Willem II, abgeschlossen wird der Spieltag am Abend mit der Partie Emmen gegen Fortuna Sittard.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 17.10.2020 18.45 Uhr Heracles Almelo RKC Waalwijk 0:1 (0:1) 17.10.2020 20 Uhr AZ Alkmaar VVV-Venlo 2:2 (2:0) 17.10.2020 21 Uhr Willem II FC Twente 0:3 (0:1) 18.10.2020 12.15 Uhr Feyenoord Sparta Rotterdam -:- 18.10.2020 14.30 Uhr AFC Ajax SC Heerenveen -:- 18.10.2020 14.30 Uhr ADO Den Haag Vitesse -:- 18.10.2020 16.45 Uhr FC Groningen FC Utrecht -:- 18.10.2020 16.45 Uhr PEC Zwolle PSV Eindhoven -:- 18.10.2020 20 Uhr FC Emmen Fortuna Sittard -:-

Eredivisie: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen des 5. Spieltags

Nach vier Spieltagen ist die PSV in der heimischen Liga noch unbesiegt. Mit einem Sieg in Zwolle ist sogar der Sprung an die Tabellenspitze möglich, sollte Feyernoord im Stadtderby gegen Sparta nicht gewinnen.