Bundesliga: FC Schalke 04 gegen Union Berlin heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Schalke hat einen Horrorstart in die Saison erwischt und steht nach drei Spieltagen mit einer Torbilanz von 1:15 da. Für die Knappen steht nun ein Duell gegen Union Berlin an. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr FC Schalke 04 gegen Union Berlin heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

FC Schalke 04 gegen Union Berlin: Termin, Anpfiff und Ort

Der FC Schalke empfängt Union Berlin am heutigen Sonntag (18. Oktober) um 18 Uhr zum Abschluss des 4. Spieltags in der Bundesliga. Die Partie findet in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen statt, die bis zu 62.271 Zuschauer bei Ligaspielen aufnehmen kann.

Schalke hat am Mittwoch verkündet, 300 Fans zum Spiel zulassen zu können.

FC Schalke 04 gegen Union Berlin: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Mit diesen beiden Startformationen könnten die beiden Teams heute in das Sonntagsspiel gehen:

Schalke : Rönnow - Ludewig, Sane, Nastasic, Oczipka - Mascarell, Bentaleb - Srkzybski, Uth, Raman - Paciencia

: Rönnow - Ludewig, Sane, Nastasic, Oczipka - Mascarell, Bentaleb - Srkzybski, Uth, Raman - Paciencia Union: Karius - Trimmel, Friedrich, Knoche, C. Lenz - Prömel, Andrich - Becker, Bülter - Kruse - Awoniyi

Bundesliga: Schalke gegen Union heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen Schalke und Union ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Spiel live und exklusiv in voller Länge ab 18 Uhr mit Kommentator Hansi Küpper. Kunden können die Partie auch im Livestream sehen , entweder mit dem Sky Ticket oder der "Sky Go"-App.

DAZN zeigt die Highlights des Spiels 40 Minuten nach Abpfiff

Bundesliga: Schalke gegen Union heute im Liveticker

Selbstverständlich könnt Ihr die heutige Partie auch im SPOX -Liveticker verfolgen. Mit dem Ticker verpasst Ihr nichts!

Hier entlang zum Liveticker zu Schalke - Union

Bundesliga: Die Tabelle am 4. Spieltag

Der VfB Stuttgart ist vermutlich die positive Überraschung der jungen Saison: Nach vier Spieltagen hat der Aufsteiger schon sieben Punkte auf dem Konto und steht auf dem vierten Platz der Tabelle. Stuttgart hat gestern einen 2:0-Auswärtssieg gegen Hertha BSC eingefahren.