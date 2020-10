3. Liga: Der 5. Spieltag heute live im TV, Livestream und Liveticker

Facebook

3. Liga: Der 5. Spieltag im Überblick

Sieben Spiele des 5. Spieltags sind bereits ausgetragen, drei weitere stehen heute noch aus. Der FC Saarbrücken empfängt die SpVgg Unterhaching um 13 Uhr, um 15 Uhr beginnt das Duell zwischen dem SV Meppen und dem FC Viktoria Köln.

Heute hätten eigentlich auch der MSV Duisburg und der Hallesche FC gegeneinander spielen sollen, das Spiel wurde jedoch aufgrund mehrerer Coronafälle bei Duisburg verschoben. Der MSV hatte einen entsprechenden Antrag gestellt, da viele Spieler im Team sich in Quarantäne begeben mussten. Der HFC und der DFB haben diesem Antrag zugestimmt.

"Unser Dank geht in dieser komplizierten Situation an den DFB, vor allem aber auch an den Halleschen FC, der diese Entscheidung mitträgt. Alle Beteiligten haben in dieser schwer zu überblickenden Lage viel, viel Fingerspitzengefühl bewiesen", sagte MSV-Sportdirektor Ivo Grlic in einer Mitteilung.

Anpfiff Heim Ergebnis Gast 16.10.19:00 Magdeburg 2:0 Türkgücü-Ataspor 17.10.14:00 FSV Zwickau 1:2 KFC Uerdingen 05 17.10.14:00 SV Wehen Wiesbaden 0:1 Waldhof Mannheim 17.10.14:00 VfB Lübeck 0:1 SG Dynamo Dresden 17.10.14:00 FC Hansa Rostock 1:1 1860 München 17.10.14:00 FC Ingolstadt 2:1 SC Verl 17.10.14:00 Bayern München II 0:0 1. FC Kaiserslautern 18.10.13:00 1. FC Saarbrücken -:- SpVgg Unterhaching Verschoben MSV Duisburg -:- Hallescher FC 18.10.15:00 SV Meppen -:- FC Viktoria Köln

3. Liga: Den 5. Spieltag heute live im TV und Livestream sehen

Heute ist keins der Drittligaspiele im Free-TV zu sehen. Die dritten öffentlich-rechtlichen Sender zeigen regelmäßig ausgewählte Spiele der 3. Liga live und in voller Länge, heute ist davon allerdings keine Partie betroffen.

Alle Spiele der 3. Liga laufen jedoch live und in voller Länge bei MagentaSport.

Kunden können alle Spiele auch im Livestream verfolgen.

3. Liga: Der 5. Spieltag heute im Liveticker

Wie bei allen Spielen der 3. Liga könnt Ihr auch bei den heutigen beiden Begegnungen auf die SPOX-Liveticker zugreifen.

Hier entlang zu Saarbrücken-Unterhaching

Hier zu Meppen-Koeln

3. Liga: Die aktuelle Tabelle