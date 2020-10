FC Schalke 04, News und Gerüchte - Union-Boss Ruhnert rechnet mit S04 ab: Schalke-Abstzurz "tut schon weh"

Facebook

© imago images / Team 2

Hier gibt es News und Gerüchte vom Vortag rund um den FC Schalke 04.

Schalke 04 - News: Union-Boss Ruhnert rechnet mit Ex-Klub S04 ab

Union Berlins Geschäftsführer Oliver Ruhnert hat den FC Schalke 04 scharf für dessen Entwicklung in den vergangenen Jahren kritisiert. Der ehemalige Leiter der Schalker Nachwuchsabteilung (2011 bis 2017) und Ex-Trainer der S04-Reserve attestierte dem Revierklub vor dem direkten Duell seiner beiden Herzensvereine am Sonntag im Gespräch mit der WAZ , "einfach viel zu viele falsche Entscheidungen getroffen" zu haben.

Es sei in Gelsenkirchen wenig über Fußball und zu sehr "über alles Mögliche andere" gesprochen worden, erklärte der 48-Jährige den Absturz des einst so erfolgreiche Traditionsvereins, der nun ums sportliche und wirtschaftliche Überleben kämpfen muss.

Der Wendepunkt sei nach Ansicht Ruhnerts mit dem Abgang von Horst Heldt als Sportvorstand im Mai 2016 erfolgt. Danach sei "der Zusammenhalt des Klubs verloren gegangen" und Werten, "wie Tradition und Familie, auf die wir gesetzt haben", seien "nicht mehr so viel Bedeutung beigemessen" worden. Der Absturz der Schalker tue ihm "schon weh", ergänzte Ruhnert: "Man sitzt manchmal da und denkt: Wie ist das möglich?"

"Große Hoffnungen" auf eine Trendwende setze Ruhnert besonders in Sportvorstand Jochen Schneider, der auf seine Art versuche, das königsblaue Schiff vor dem Kentern zu bewahren. Dass Schalke aber tatsächlich bis zum Ende der Saison im Tabellenkeller feststeckt hält Ruhnert für ausgeschlossen.

"Schalke kann nicht absteigen! Dafür hat dieser Kader viel zu viel Potenzial", sagte er in einem weiteren Interview mit den Ruhr Nachrichten . "Was ist denn passiert in dieser Saison? Okay, gegen Bremen durfte Schalke nicht verlieren. Aber die Niederlagen in München und Leipzig? Da werden auch 90 Prozent der anderen Bundesligisten keine Punkte holen", meinte Ruhnert.

Während Schalke aktuell an einer rekordträchtigen Negativserie von 19 sieglosen Bundesligaspielen in Folge zu knabbern hat und bereits nach dem 2. Spieltag David Wagner entlassen und in Manuel Baum einen neuen Trainer vorgestellt hat, könnte es für Ruhnert und seine Eisernen kaum besser laufen.

Union verbuchte trotz oder nach Meinung von Ruhnert gerade wegen der Corona-Krise einige Top-Transfers und holte unter anderem Joel Pohjanpalo, Loris Karius und Max Kruse an die Spree. Er wisse nicht, ob solch namhafte Spieler "für uns ein Thema gewesen wären, wenn es Corona nicht gegeben hätte. Denn wir haben klar gesagt: Das geht bei uns, und hier ist Ende", erklärte Ruhnert jüngst in einem Interview mit der Welt .

Die Transferoffensive der Eisernen trägt aktuell Früchte: Nach drei Spieltagen steht Union mit vier Punkten auf dem neunten Tabellenplatz. Zuletzt feierten die Köpenicker gegen Mainz 05 den höchsten Sieg ihrer noch jungen Bundesliga-Geschichte. Beim 4:0 trafen sowohl Kruse als auch Pohjanpalo.

© imago images / Poolfoto UCL

Schalke 04 - News: Baum will drei Punkte beim Heimdebüt

Schalke-Trainer Manuel Baum will bei seinem Heimdebüt gegen Union Berlin "alles dafür geben, dass wir die drei Punkte hier behalten". Das sagte der 41-Jährige auf der Pressekonferenz am Freitag vor dem Spiel gegen die Eisernen.

Zwar sei die Saison für die Königsblauen ein "Marathon" und kein "Sprint", allerdings braucht Schalke dringend Zählbares und keinen weiteren Negativrekord. Dieser würde fallen, wenn Schalke gegen Union auch das siebte Bundesligaspiel in Folge verlöre. Bei Schalke habe sich in den vergangenen Monaten "viel angesammelt, was schiefläuft", sagte Baum.

FC Schalke 04 - Transfers: Schubert-Leihe wohl ohne Kaufoption

Markus Schubert wird nach Ablauf der Saison und nach aktuellem Stand der Dinge wohl zum FC Schalke 04 zurückkehren. Wie die Bild -Zeitung berichtet, besitzt Eintracht Frankfurt keine Kaufoption für den 22 Jahre alten Schlussmann, der im Tausch für Frederik Rönnow kurz vor dem Ende der Sommertransferperiode auf Leihbasis zur SGE wechselte.

Zuvor hatte Schubert den Zweikampf mit dem im April von erfolglosen Leihen zu Norwich und Brann Bergen zurückgekehrten Ralf Fährmann um die königsblaue Nummer eins verloren. Während der im Tausch für Schubert zu Schalke gewechselte Rönow bereits eine Halbzeit lang den verletzten Ralf Fährmann (Adduktorenprobleme) vertrat und ihn nun sogar wieder als Stammtorhüter ablösen könnte, wird Schubert aller Voraussicht nach in Frankfurt nur wenig Spielzeit bekommen.

Bei den Hessen ist Nationalspieler Kevin Trapp die klare Nummer eins und wohl auch im DFB-Pokal gesetzt. Schuberts Vertrag auf Schalke läuft noch bis 2023. In der vergangenen Saison war er zeitweise Stammtorhüter der Knappen, nachdem der Wechsel von Alexander Nübel zum FC Bayern bekannt geworden war. Allerdings verlor er seinen Stammplatz nach schwachen Leistungen und einigen Fehlern wieder.

FC Schalke 04 gegen Union Berlin: Voraussichtliche Aufstellungen

Beim FC Schalke 04 fehlen im Spiel gegen Union Berlin am Sonntag mit Ozan Kabak (Sperre nach Sportgerichtsurteil) und Suat Serdar (Oberschenkelverletzung) zwei absolute Stammspieler. Zudem ist Torhüter Ralf Fährmann mit Adduktorenproblemen angeschlagen. Bei Union Berlin fallen Nico Schlotterbeck (Muskelfaserriss) und Anthony Ujah aus (Arthroskopie im Knie). Loris Karius könnte derweil sein Debüt für die Eisernen geben. So könnten sie spielen:

FC Schalke 04: Rönnow - Ludewig, Sané, Nastasic, Oczipka - Mascarell, Bentaleb - Skrzybski, Uth, Raman - Paciencia

Rönnow - Ludewig, Sané, Nastasic, Oczipka - Mascarell, Bentaleb - Skrzybski, Uth, Raman - Paciencia Union Berlin: Karius - Trimmel, Friedrich, Knoche, C. Lenz - Prömel, Andrich - Becker, Bülter - Kruse - Awoniyi

FC Schalke 04: Spielplan nach der Länderspielpause