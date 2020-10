BVB: Comeback von Dan-Axel Zagadou bei Borussia Dortmund? "Es wird noch dauern"

Facebook

© imago images / DeFodi

"Es wird noch dauern, wir müssen uns weiter gedulden", sagte Kehl den Ruhr Nachrichten auf die Frage nach einer zeitnahen Rückkehr des 21-Jährigen ins Mannschaftstraining und in den Spielbetrieb.

Zagadou hatte sich Anfang August im Trainingslager eine zunächst mysteriöse Knieverletzung zugezogen. Eine Untersuchung eines Pariser Spezialisten ergab wie schon im April eine Verletzung des Außenbandes, die jedoch konservativ und nicht operativ behandelt wird. In der Rückrunde war Zagadou in Folge eines Außenbandanrisses im Knie bis Mitte Juni ausgefallen .

Nachdem BVB-Sportdirektor Michael Zorc sich im September gegenüber dem kicker noch hoffnungsvoll gab und keinen Ausfall Zagadous für mehrere Monate bestätigen wollte, sind es mittlerweile zwei Monate, die Zagadou dem BVB fehlt.

Nach Angaben der Ruhr Nachrichten befindet sich der französische U21-Nationalspieler aktuell im Aufbautraining und erhöht die Intensität seiner individuellen Einheiten. Eine Rückkehr bis zum Revierderby gegen Schalke 04 am 24. Oktober scheint jedoch ausgeschlossen.

BVB: Favres Abwehrsorgen werden immer größer

Damit vergrößern sich Lucien Favres Personalsorgen in der Abwehr: Manuel Akanji wird am kommenden Wochenende gegen Hoffenheim aufgrund einer Corona-Infektion aller Voraussicht nach nicht spielen dürfen. Für ihn wird Lukasz Piszczek wohl in die Dreierkette rücken.

In der Champions League ist Emre Can außerdem an den ersten beiden Spielen gegen Lazio Rom (20.10.) und Zenit St. Petersburg (28.10.) gesperrt. Er hatte im Achtelfinalrückspiel vergangene Saison gegen PSG die Rote Karte gesehen.