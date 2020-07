NBA-Restart live: Schedule, Programm, Spiele

Über vier Monate Leidenszeit sind rum, der NBA-Restart in Disney World steht an! Alle Infos zu Schedule, Programm und Spielen bekommt Ihr hier.

© imago images / ZUMA Wire

Die Fans vor den TV-Geräten sind heiß und die Spieler sind es auch, Ende Juli geht es endlich weiter in der besten Liga der Welt: Der NBA-Restart steht an. Unter gänzlich anderen Bedingungen gehen die Teams im Walt Disney World Resort in Orlando/Florida an den Start.

Mit von der Partie sind nur 22 Franchises, alle haben noch eine theoretische Chance auf den Playoff-Einzug. Nach acht Regular-Season-Spielen ergeben sich die die Playoff-Plätze , sodass es ab Mitte August in die heiße Phase geht.

NBA-Restart live: Wann startet die Saison 2020 wieder?

Beginn der Regular Season: 30. Juli

30. Juli (Mögliches) Qualifikationsturnier: 15.-16. August

15.-16. August Beginn der Playoffs: 17. August

17. August Beginn der Conference Semifinals: 31. August

31. August Beginn der Conference Finals: 15. September

15. September Beginn der NBA Finals: 30. September

30. September (Mögliches Spiel 7 der Finals): 13. Oktober

NBA-Restart live sehen: Mit welchen Spielen geht es in Disney World los?

In der Nacht vom 30. auf den 31. Juli (deutsche Zeit) geht es sofort mit zwei Krachern los. Zunächst trifft Zion Williamson mit den Pelicans auf die Utah Jazz, ehe sich im L.A.-Derby LeBron James und Kawhi Leonard duellieren.

Datum Tag Uhrzeit (deutsche Zeit) Team A Team B 31. Juli Freitag 0.30 Uhr New Orleans Pelicans Utah Jazz 31. Juli Freitag 3 Uhr Los Angeles Lakers L.A. Clippers

© imago images / Motorsport Images

NBA-Restart live: Wer hat die Spiele der NBA im Programm? Livestream und Übertragung

Selbst wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, auf eines ist Verlass: Die Übertragung der NBA live bei DAZN und SPOX . Der Streamingdienst DAZN hat sich ein umfangreiches Rechtepaket gesichert und überträgt eine Vielzahl an Spielen im Livestream, während SPOX wie gewohnt jeden Sonntagabend mit von der Partie ist und die Fans mit einem kostenlosen Livestream versorgt.

Dank des kostenlosen Probemonats bei DAZN haben auch dort alle Neukunden die Option, die NBA zunächst 30 Tage lang kostenlos zu verfolgen. Anschließend werden 11,99 Euro/Monat oder wahlweise 119,99 Euro/Jahr fällig.

In folgender Tabelle findet Ihr eine Übersicht der Übertragungen der Regular Season:

Datum Uhrzeit Spiel Kommentatoren Übertragung 31. Juli 0.30 Uhr Pelicans - Jazz Alex Schlüter/Dre Voigt DAZN 31. Juli 3 Uhr Lakers - Clippers Freddy Harder/Alex Vogel/Christoph Stadtler DAZN 31. Juli 20.30 Uhr Nets - Magic Martin Gräfe/Dre Voigt DAZN 1. August 0.30 Uhr Bucks - Celtics Flo Pertsch DAZN 1. August 3 Uhr Mavericks - Rockets Lukas Schönmüller/Seb Dumitru DAZN 1. August 19 Uhr Nuggets - Heat Flo Pertsch/Seb Dumitru DAZN 2. August 0 Uhr Clippers - Pelicans Lukas Schönmüller/Seb Dumitru DAZN 2. August 2.30 Uhr Raptors - Lakers Freddy Harder/Demond Greene DAZN 2. August 21.30 Uhr Celtics - Trail Blazers Alex Schlüter/Alex Vogel/Tobi Wahnschaffe DAZN / SPOX 3. August 19.30 Uhr Heat - Raptors Lukas Schönmüller/Ole Frerks DAZN 4. August 0.30 Uhr Pelicans - Grizzlies Freddy Harder/Alex Vogel DAZN 4. August 19.30 Uhr Bucks - Nets Mannie Winter/Alex Vogel DAZN / SPOX 5. August 0.30 Uhr Heat - Celtics Christoph Stadtler DAZN 5. August 20.30 Uhr Jazz - Grizzlies Alex Schlüter/Demond Greene DAZN 6. August 0.30 Uhr Lakers - Thunder Martin Gräfe/Alex Vogel DAZN 6. August 19.30 Uhr Kings - Pelicans Flo Pertsch/Alex Vogel DAZN 6. August 22 Uhr Bucks - Heat Lukas Schönmüller/Etienne Effenberg DAZN 7. August 0.30 Uhr Mavericks - Clippers Freddy Harder/Demond Greene DAZN 7. August 3 Uhr Rockets - Lakers Martin Gräfe DAZN 7. August 19 Uhr Spurs - Jazz Lukas Schönmüller/Dre Voigt DAZN 7. August 23 Uhr Nets - Kings Stefan Koch DAZN / SPOX 8. August 19 Uhr Trail Blazers - Clippers Benni Zander/Dre Voigt DAZN 8. August 21.30 Uhr Nuggets - Jazz Martin Gräfe/Seb Dumitru DAZN 9. August 0 Uhr Pacers - Lakers Stefan Koch/Demond Greene DAZN 9. August 2.30 Uhr Mavericks - Bucks Martin Gräfe/Seb Dumitru DAZN 9. August 20 Uhr Raptors - Grizzlies Benni Zander/Ole Frerks DAZN / SPOX 10. August 0.30 Uhr Blazers - Sixers Benni Zander/Alex Vogel DAZN 10. August 21 Uhr Jazz - Mavericks Freddy Harder/Alex Vogel/Tobi Wahnschaffe DAZN 11. August 0.30 Uhr Bucks - Raptors Mannie Winter DAZN 11. August 3 Uhr Lakers - Nuggets Benni Zander/Jan Jagla DAZN 11. August 20 Uhr Spurs - Rockets Christoph Stadtler/Demond Greene DAZN 12. August 0.30 Uhr Grizzlies - Celtics Mannie Winter DAZN 12. August 3 Uhr Wizards - Bucks Christoph Stadtler DAZN 12. August 22 Uhr Rockets - Pacers Stefan Koch DAZN / SPOX

Alle weiteren Termine werden zeitnah bekannt gegeben.

NBA-Restart: Teams und Schedule

Wie erwähnt, sind bereits acht Teams gestrichen und nur 22 Teams dürfen in Disney World überhaupt an den Start gehen. Neben den 16, die vor der Unterbrechung auf einem Playoff-Platz standen, sind sechs weitere vertreten, von denen fünf aus der Western Conference kommen.

Die Teams der Eastern Conference

Rang Team Bilanz 1 Milwaukee Bucks 53-12 2 Toronto Raptors 46-18 3 Boston Celtics 43-21 4 Miami Heat 41-24 5 Indiana Pacers 39-26 6 Philadelphia 76ers 39-26 7 Brooklyn Nets 30-34 8 Orlando Magic 30-35 9 Washington Wizards 24-40

Die Teams der Western Conference

Rang Team Bilanz 1 Los Angeles Lakers 49-14 2 L.A. Clippers 44-20 3 Denver Nuggets 43-22 4 Utah Jazz 41-23 5 OKC Thunder 40-24 6 Houston Rockets 40-24 7 Dallas Mavericks 40-27 8 Memphis Grizzlies 32-33 9 Portland Trail Blazers 29-37 10 New Orleans Pelicans 28-36 11 Sacramento Kings 28-36 12 San Antonio Spurs 27-36 13 Phoenix Suns 26-39

NBA-Restart: Qualifikation für Playoffs und Spielplan

Erwähnenswert ist noch eine Besonderheit, die nach den acht absolvierten Regular-Season-Partien zum Einsatz kommen könnte.

Liegt in der jeweiligen Conference der Neuntplatzierte mehr als vier Spiele hinter dem Achtplatzierten, ist der Achtplatzierte automatisch für die Playoffs qualifiziert. Ist die Differenz geringer, findet zwischen Platz acht und neun ein Qualifikationsturnier statt. Das Team mit der schlechteren Bilanz muss zum Erreichen der Playoffs beide direkten Duelle gewinnen, dem Team mit der besseren Bilanz hingegen reicht ein einziger Sieg.

In den Playoffs kehrt die NBA dann zu ihrem gewohnten Format mit Best-of-Seven-Serien in allen Runden zurück.

Den gesamten Spielplan der restlichen Saison könnt Ihr euch hier anschauen.