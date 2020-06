FC Bayern München - Bayer Leverkusen: Übertragung des DFB-Pokals live im TV und Livestream

Facebook

© imago images / Chai v.d. Laage

DFB-Pokal-Finale FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen: Termin, Spielzeit, Austragungsort

Ohne Zuschauer und später als geplant findet das DFB-Pokal-Finale zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen am kommenden Samstag, den 04. Juli, statt. Austragungsort ist wie immer das Olympiastadion in Berlin. Anstoß ist um 20 Uhr.

Wer überträgt das DFB-Pokal-Finale live im TV und Livestream

Das DFB-Pokal-Finale zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen wird im Free-TV übertragen: Die ARD zeigt das Spiel live und in voller Länge. Über die Webseite der Sportschau oder in der Sportschau -App lässt sich das Spiel auch von unterwegs per Livestream verfolgen.

Auch der Pay-TV-Sender Sky überträgt das DFB-Pokal-Finale live. Zudem lässt sich das Finale des DFB-Pokal-Spiels über die Streaming-Portale SkyGo und SkyTicket im Livestream verfolgen.

DFB-Pokal im Liveticker

Natürlich begleitet auch SPOX das DFB-Pokal-Finale zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen live. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr keine wichtige Spielszene.

Hier geht es zum Liveticker des DFB-Pokal-Finals Bayern München - Bayer Leverkusen .

FC Bayern München : Der Weg ins Finale

Wirklich souverän ist der FC Bayern in dieser Saison im Pokal nicht unterwegs. Der Rekordmeister gewann vier seiner fünf Pokalspiele nur mit einem Tor Unterschied. Vor allem in der 2. Runde gegen den VfL Bochum waren Lewandowski und Co. nahe am Ausscheiden. Durch einen späten Doppelschlag drehten die Münchner aber die Partie.

Spieltag Datum Gegner Ergebnis 1.Runde Mo. 12.08.2019 1:3 2.Runde Di. 29.10.2019 1:2 Achtelfinale Mi. 05.02.2020 4:3 Viertelfinale Di. 03.03.2020 0:1 Halbfinale Mi. 10.06.2020 2:1

Bayer Leverkusen: Der Weg ins Finale

Bayer Leverkusen hat im Achtelfinale den BVB aus dem Turnier geschmissen. Ansonsten hatte die Werkself einen vermeintlich einfachen Weg ins Pokal-Finale.