FC Bayern, News und Gerüchte - Jerome Boateng: Van Dijk aktuell der beste Innenverteidiger

FC Bayerns Jerome Boateng: Van Dijk aktuell der beste Innenverteidiger

Jerome Boateng sieht in Virgil van Dijk den aktuell besten Innenverteidiger der Welt an. Das gab er in einem Fan-Talk an.

"Van Dijk ist da vorne mit seiner konstanten Leistung", sagte der 31-Jährige. "Mir gefällt aber auch Koulibaly von Neapel. Ramos von Real spielt schon lange auf einem hohen Niveau", führte er aus.

An diese internationale Klasse kommen seine Pendants in der Bundesliga nicht heran. Er sehe jedoch "junge Spieler, die einen guten Weg machen können".

Des Weiteren nannte der Boateng seine besten Gegenspieler. "Lionel Messi und Cristiano Ronaldo stehen für sich. Die sind immer schwer zu verteidigen. Aber auch Neymar, Luis Suarez, Karim Benzema und Sergio Agüero sind extrem stark."

FC Bayern Frauen treffen in der Champions League auf Olympique Lyon

Die Women's Champions League nimmt auch im August wieder ihren Spielbetrieb auf. Dafür wurden nun die Viertelfinal-Begegnungen ausgelost.

Die Damen des FC Bayern treffen dabei in Bilbao auf Olympique Lyon. Es wird genauso wie bei den Männern nur eine Partie absolviert. Bei einem Einzug in das Halbfinale würden die Münchnerinnen auf den Sieger zwischen PSG und Arsenal treffen.

Das Viertelfinale ist für den 22. August angesetzt. Ein mögliches Halbfinale würde am 26. August steigen, ehe im Finale in San Sebastian am 30. August der CL-Sieger ermittelt wird.

FC Bayern: Pressekonferenz mit Hansi Flick am Freitag

Vor dem Bundesliga-Finale gegen den VfL Wolfsburg hält der FC Bayern am Freitag seine Spieltags-Pressekonferenz ab. Auf dem Podium wird dabei Hansi Flick Platz nehmen.

Angesetzt ist der Pressetalk für 13.30 Uhr. Über Sky Sport News HD oder einen Livestream auf der Homepage bei fcbayern.com kann die Pressekonferenz zusätzlich verfolgt werden.

Außerdem bieten wir einen Liveticker mit den wichtigsten Aussagen Flicks an.

Bundesliga: Tabelle vor dem 34. Spieltag