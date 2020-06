Juventus Turin gegen US Lecce heute live im TV, Livestream und Liveticker

Juve konnte die Tabellenführung zuletzt ausbauen. Will die Alte Dame diesen Vorsprung halten, muss sie heute gegen den Abstiegskandidaten US Lecce punkten. Hier erfahrt ihr, wo das Spiel im Fernsehen und Liveticker gezeigt wird.

© imago images / Insidefoto

Juventus Turin gegen US Lecce: Wann und wo?

Juve empfängt Lecce am heutigen Freitag, 26. Mai, um 21.45 Uhr zum Auftakt des 28. Spieltags der Serie A. Gespielt wird vor leeren Rängen im Turiner Allianz Stadium.

Juventus Turin - US Lecce heute live im TV und Livestream sehen

Der Steamingdinest DAZN zeigt die Partie live und exklusiv in Deutschland und Österreich. Freddy Harder wird die Partie dort kommentieren, Helge Payer unterstützt ihn als Experte.

DAZN zeigt neben sämtlichen Spiele der Serie A auch die Coppa Italia sowie zahlreiche andere europäische Wettbewerbe. So seht ihr dort auch LaLiga, die portugiesische Primeira Liga und die Bundesliga sowie die Ligue 1, die Champions League und die Europa League, sobald dieses wieder starten.

Dazu kommen Highlights vieler weiterer Sportarten, auch während der aktuellen Corona-Beschränkungen. So läuft dort unter anderem die spanische Basketballliga, WWE Smackdown oder die Coral Tour Championship im Snooker.

Pro Monat kostet DAZN 11,99 Euro. Alternativ könnt ihr das Paket direkt für ein Jahr buchen und nur 119,99 Euro zahlen. Zuvor könnt ihr das Programm hier aber einen Monat lang kostenlos testen.

Juventus Turin - US Lecce heute live im Liveticker

Solltet ihr das Spiel nicht im Livestream verfolgen können, bietet euch SPOX auch einen Liveticker mit allen wichtigen Spielereignissen.

Juventus Turin: Besondere physische Belastung

Juve-Trainer Maurizio Sarri hadert etwas mit der aktuellen Situation. Für ihn sind die aktuellen Voraussetzungen alles andere als förderlich: "Die Spiele sind momentan alle sehr schwierig, weil die physischen Gegebenheiten nicht optimal sind. Wir müssen aber bereit sein und nicht oberflächlich spielen."

Durch die Niederlage von Lazio in Bergamo konnte Juve die Tabellenführung unter der Woche auf vier Punkte ausbauen. Sarri interessiert das aber nicht so sehr: "Wir sollten nicht auf andere Spiele schauen und stattdessen auf unsere Leistung, die am Ende die Resultate bringt. Der Vorsprung in der Liga ist nicht groß, da noch 33 Punkte zu vergeben sind. Wie müssen jederzeit die richtige Mentalität haben.

US Lecce: Batterie neu aufladen

Nach zuletzt drei heftigen Niederlagen mit insgesamt 15 Gegentoren fordert Trainer Fabio Liverani einen Neustart seiner Mannschaft: "Wir müssen die Batterie neu aufladen."

In der Tabelle steht das Team nun auf einem Aufstiegsplatz, allerdings punktgleich mit dem CFC Genua auf dem rettenden 17. Platz.

Juventus Turin gegen US Lecce: Bilanz und letzte Spiele

Bisher gab es insgesamt 33 Duelle zwischen beiden Mannschaften, von denen Juventus mit 21 den Großteil für sich entscheiden konnte. Lecce siegte lediglich in vier Partien, achtmal gab es keinen Sieger.