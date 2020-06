BVB, News und Gerüchte - Haaland: "Denke nicht darüber nach, den Klub schon wieder zu verlassen"

Facebook

© imago images / Jürgen Fromme

BVB: Erling Haaland denkt nicht an Abschied

Erling Haaland denkt nicht an einen vorzeitigen Abschied von Borussia Dortmund. Der BVB sei einer der größten Klubs der Welt, erklärte der 19-Jährige in einem Interview mit der Funke Mediengruppe.

"Ich habe hier einen langfristigen Vertrag unterschrieben und bin gerade erst angekommen. Deshalb denke ich überhaupt nicht darüber nach, den Klub schon wieder zu verlassen", sagte er. Ganz im Gegenteil. Der Norweger verfolgt hohe Ziele mit den Schwarz-Gelben. "Ich will mit dem BVB etwas erreichen, nicht immer nur Zweiter werden, sondern wenn es geht, auch Titel gewinnen", führte Haaland aus.

Der Stürmer war erst im vergangenen Winter von Red Bull Salzburg in den Ruhrpott gewechselt und überzeugte mit 16 Treffern in 17 Pflichtspielen. Trotz seiner herausragenden Bilanz trauert Haaland der verlorenen Meisterschaft ein wenig hinterher. "Verrückter als mit dieser ganzen Corona-Geschichte hätte es kaum laufen können. Wenn wir nur über den Sport sprechen: Wir sind Zweiter und happy damit, aber natürlich hätten wir das Rennen mit den Bayern gerne länger offengehalten", sagte er.

Seine gute Entwicklung ist auch auf Trainer Lucien Favre, der auch in der kommenden Saison in Dortmund auf der Trainerbank sitzen wird, zurückzuführen. Der Schweizer habe ihm dabei geholfen, "besser zu werden. Ich habe viele Tore auf einem noch mal höheren Niveau erzielt, und wir haben als Team mit ihm viele Spiele gewonnen. Das alles spricht für sich", erklärte Haaland.

BVB: "In sehr guten Gesprächen" mit Reyna

Borussia Dortmund will den 17-Jährigen Shootingstar Giovanni Reyna längerfristig binden. BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat angekündigt, dass er sich mit dem US-Amerikaner und dessen Beratern und Familie "in sehr guten Gesprächen" über eine Ausdehnung des 2021 auslaufenden Vertrages befinde. Man möchte das Talent "so lange wie möglich binden".

Da Reyna noch minderjährig ist, würde der neue Vertrag mit dem 18. Geburtstag am 13. November greifen. Zuvor erlaubt die FIFA keine offiziellen Unterschriften in dieser Hinsicht.

Auch Trainer Lucien Favre zeigte sich "sehr einig, was die Perspektiven von Gio angeht". Zorc sprach bereits von einer "absoluten Erfolgsgeschichte. Und die", stellte er klar, "werden wir weiter fortsetzen".

© imago images / foto2press

Borussia Dortmund: Favre bleibt Trainer

Borussia Dortmund wird mit Trainer Lucien Favre in die neue Spielzeit gehen. Das bestätigte Sportdirektor Michael Zorc am vergangenen Donnerstag. "Wir gehen in dieser Konstellation in die neue Saison. Wir wollen da angreifen", sagte Zorc vor dem Saisonfinale am Samstag gegen die TSG Hoffenheim.

Favre besitzt beim BVB noch einen Vertrag bis Juni 2021. In seinen ersten zwei Jahren in Dortmund blieb der Schweizer ohne Titel, führte sein Team aber zweimal zur Vizemeisterschaft hinter Bayern München. "Wenn Bayern München über 80 Punkte macht, dann wird es für uns und jede andere Mannschaft in Deutschland schwer, davor zu landen", sagte Zorc.

BVB verpflichtet Thomas Meunier

Der BVB hat den ersten Transfer für die kommende Saison bekanntgegeben. Thomas Meunier wechselt ablösefrei von Paris Saint-Germain zu den Schwarz-Gelben und hat einen Vertrag bis Sommer 2024 unterschrieben.

Beim Vizemeister könnte der Rechtsverteidiger Achraf Hakimi ersetzen, der nach seiner zweijährigen Leihe voraussichtlich zu Real Madrid zurückkehren wird.

© imago images / foto2press

BVB: Tabelle vor dem letzten Spieltag