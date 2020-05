NBA-News: Damian Lillard von den Portland Trail Blazers droht, die Saison nicht zu beenden

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

"Wenn wir wieder anfangen und sie nur meinen: 'Wir richten einige Spiele aus, um die Regular Season zu beenden' und sie lassen uns in bedeutungslosen Spielen antreten, ohne dass wir eine echte Chance haben, die Playoffs zu erreichen, werde ich bei meinem Team sein, weil ich Teil des Teams bin. Ich werde aber nicht spielen. Das versichere ich hier und jetzt", sagte Lillard Yahoo Sports in einem Video-Call am Dienstag.

Mit einer Bilanz von 29-37 stehen die Blazers derzeit auf dem neunten Rang der Western Conference, 3.5 Spiele hinter den Memphis Grizzlies, die derzeit als letztes Team die Playoffs im Westen erreichen würden. Aufgrund der Coronakrise hat die NBA alle Spiele seit dem 11. März abgesagt.

© GEPA

Derzeit diskutieren die Liga-Verantwortlichen über verschiedene Option, wie die Saison fortgeführt werden könnte . "Die NBA, in Abstimmung mit der National Basketball Players Association, befindet sich in exploratorischen Gesprächen mit der Walt Disney Company über eine Wiederaufnahme der 2019/20er Saison Ende Juli", teilte NBA-Sprecher Mike Bass am vergangenen Samstag mit.