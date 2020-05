SV Wehen Wiesbaden vs. SV Sandhausen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images

SV Wehen Wiesbaden vs. SV Sandhausen: Datum, Uhrzeit, Stadion

In der 28. Runde der 2. Bundesliga findet am heutigen Dienstag, den 26. Mai, das Spiel zwischen SV Wehen Wiesbaden und SV Sandhausen statt. Gespielt wird in der Brita-Arena in Wiesbaden. Der Anpfiff erfolgt um 18.30 Uhr.

SV Wehen Wiesbaden vs. SV Sandhausen: Heute live im TV und Livestream

Nachdem Sky die Übertragungrechte für die 2. Bundesliga besitzt, wird auch diese Partie auf dem Pay-TV-Sender zu sehen sein. Im TV gibt es das Spiel auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 10 HD . Die Vorberichterstattung beginnt bereits 30 Minuten vor Anpfiff. Kommentator für das Match Wiesbaden gegen Sandhausen ist Hannes Herrman.

Auch im Livestream bietet Sky das Duell an. SkyGo -Abonnenten haben Zugriff darauf. Ebenfalls ist es möglich, mit einem SkyTicket die Partie zu schauen. Kunden können entscheiden, ob sie es als Einzelspiel oder in der Tages-Konferenz sehen möchten.

© imago images

Wenn die Partie dann abgepfiffen ist, stehen 40 Minuten danach die Highlights beim Streamingdienst DAZN bereit. Nicht nur von Wiesbaden gegen Sandhausen sind dabei die Highlights auf der Plattform, sondern alle Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga. Das "Netflix des Sports" bietet ebenfalls ausgewählte Spiele der höchsten deutschen Spielklasse live und in voller Länge.

Das DAZN-Abo kosten nach dem Ablauf des kostenlosen Probemonats 11,99 Euro im Monat und 119,99 Euro im Jahr .

SV Wehen Wiesbaden vs. SV Sandhausen im Liveticker

Zum Spiel wird von SPOX auch ein Liveticker zum Mitlesen angeboten.

Hier entlang zum Liveticker: SV Wehen Wiesbaden gegen SV Sandhausen.

SV Wehen Wiesbaden vs. SV Sandhausen: Die voraussichtlichen Startaufstellungen

SV Wehen Wiesbaden:

Lindner - Kuhn, Mockenhaupt, Dams, Röcker, Schwede - Chato - Knöll, Kyereh, Dittgen - Schäffler

SV Sandhausen:

Fraisl - Diekmeier, Nauber, Zhirov, Kister, Paqarada - Linsmayer, E. Taffertshofer - Biada - Scheu, K. Behrens

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 28. Spieltag