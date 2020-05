Brady vs. Manning: Das Golf-Duell heute live im TV und Livestream

Für einen guten Zweck treten heute die QB-Stars Tom Brady und Peyton Manning gemeinsam mit den Golf-Legenden Tiger Woods und Phil Mickelson gegeneinander in einem Golf-Duell an. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell heute live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

© imago images

Der ehemalige NFL-Quarterback Peyton Manning und sein langjähriger Konkurrent Tom Brady veranstalten mitten in der Coronakrise mit den Golf-Legenden Tiger Woods und Phil Mickelson ein Golf-Charity-Event. Mit der Veranstaltung planen die Stars rund zehn Millionen US-Dollar für den Kampf gegen das Coronavirus zu sammeln. "Wir kommen zusammen, um anderen Menschen zu helfen", sagte Woods: "Wir wollen Golf in einer anderen Art und Weise vorführen."

Der zweifache Super Bowl Champion Peyton Manning bildet gemeinsam mit Tiger Woods ein Team, während der aktuelle Buccaneers-Quarterback Tom Brady mit Phil Mickelson an seiner Seite antritt.

© imago images

Golf-Duell Brady/Mickelson vs. Manning/Woods: Wann und wo?

Das Duell geht am heutigen Sonntag, den 24. Mai, in Florida über die Bühne. Gespielt wird am Golfplatz Medalist Golf Club in Hobe Sound. Wie so viele andere Sportevents wird auch dieses ohne Zuschauer ausgetragen.

Brady/Mickelson vs. Manning/Woods: Das Golf-Duell live im TV und Livestream

Auch in Deutschland wird das Match zu sehen sein. Der Nachrichtensender CNN hat die Rechte dafür und zeigt ab 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf dem Sender CNN International "The Match" im Free-TV. Zuvor wurde vermutet, dass Sky Sports die Übertragungsrechte dafür haben wird, nach gescheiterten Verhandlungen gingen diese an CNN .

Golf-Duell Brady/Mickelson vs. Manning/Woods: Das Format

Zwei unterschiedliche Modi werden gespielt. Zu Beginn spielen die beiden Teams bei den ersten neun Löchern in einem Four-ball-better-ball-Format gegeneinander. Dabei ist das beste Ergebnis der vier Spieler jeweils ausschlaggebend.

Bei den zweiten neun Löchern wird auf ein Vierer mit Auswahldrive gewechselt. Da schlagen alle Spieler ab und machen nach der Auswahl der Drives in abwechselnder Reihenfolge weiter.

Solche Formate sind bei der Tour nicht üblich und sollen das Teamwork zwischen den Spielern fördern. Zusätzlich ist das Event mit kleineren Wetten und Aufgaben ausgestattet, um den Zuschauer zuhause zu unterhalten. Weiters steht noch im Raum, ob auch andere Starts teilnehemen werden.

Tom Brady gegen Peyton Manning: Die NFL-Karrieren im Vergleich

Brady und Manning spielen heute zwar im Golf gegeneinander, doch die wichtigsten Partien bestritten die beiden auf dem Football-Feld.