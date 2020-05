FC Bayern München: Manuel Neuer verlängert seinen Vertrag bis 2023

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images

"In den Wochen des Shutdowns als Folge der Corona-Pandemie wollte ich keine Entscheidung treffen, weil niemand wusste, ob, wann und wie es mit dem Bundesliga-Fußball überhaupt weitergeht", sagte Neuer. "Zudem war mir wichtig, weiterhin auch mit unserem Torwart-Trainer Toni Tapalovic arbeiten zu können. Da dies nun geklärt ist, sehe ich mit großem Optimismus in die Zukunft."

In den vergangenen Wochen und Monaten wirkte das Verhältnis zwischen dem FC Bayern und Kapitän Neuer etwas zerrüttet. Zunächst die Verpflichtung von Alexander Nübel (23), der wohl eine bestimmte Zahl an Einsätzen zugesichert bekam. Danach die zähen Vertragsverhandlungen. Vor allem aber die mehrfach an die Öffentlichkeit gelangten Interna stießen Neuer sauer auf.

FC Bayern: Manuel Neuer geht gestärkt aus Verhandlungen hervor

Dass, wie von Hansi Flick und Co zuletzt immer wieder betont, Neuer trotz der Querelen in der letzten Zeit noch immer die Nummer Eins beim FC Bayern ist, unterstrich auch Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge am Mittwoch erneut: "Manuel ist der beste Torhüter der Welt und unser Kapitän."

Neuer geht aus den langwierigen Verhandlungen gestärkt hervor. "Ich kann mich sehr gut in die Situation, in der sich Manuel befindet, hineinversetzen. Wir haben verstanden, in welche Richtung Manuel in dieser Phase seiner Karriere denkt und was für ihn wichtig ist. Mit seiner Vertragsverlängerung hat er ein starkes Signal gesetzt", sagte Oliver Kahn.

Für Sportdirektor Hasan Salihamidzic ist die Verlängerung mit Neuer ein Baustein für den "kontinuierlichen Erfolg des FC Bayern": "Gemeinsam haben wir eine Win-Win-Situation geschaffen." In Neuer verlängerte der FC Bayern nach Trainer Flick, Alphonso Davies und Thomas Müller nun mit dem vierten Leistungsträger. David Alaba und Thiago sollen noch folgen.

Manuel Neuer: Seine Karriere beim FC Bayern in Zahlen