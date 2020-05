Bundesliga, Testspiele: So bereiten sich die Klubs auf den Restart nach der Coronapause vor

Am 2. Juni rollt der Ball in Österreichs Bundesliga wieder, bereits am 29. Februar spielen sich Red Bull Salzburg und Zweitligist Austria Lustenau den ÖFB-Cup-Titel untereinander aus. Um nach der Zwangspause wieder in den Wettkampfmodus zu kommen, haben die Klubs Liga-intern Testspiele ausgemacht.