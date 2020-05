Das sind die besten Spiele-Apps für unterwegs

Facebook

Wer unterwegs zu Spielen greift, wünscht sich vor allem unterhaltsame Apps. Die Spiele sollten einfach und bei Bedarf jederzeit problemlos unterbrech-, aber auch fortsetzbar sein. Wie in anderen Bereichen gibt es auch bei den Spiele-Apps für Smartphone und Tablet große Unterschiede, was Spielinhalt, Aufbau und Gestaltung angeht. Viele Apps sind zudem so gestaltet, dass sie auch einen Austausch unter den Spielern ermöglichen, sodass sich die Fans hier auf einen regen Austausch freuen können.

Apps für alle Altersklassen

Ganz gleich ob Jugendmannschaft. Nachwuchsteam oder erfahrene Profis: Die Auswahl an Spiele-Apps ist so groß , dass Sportler jeder Sportart und Altersklasse das passende Angebot finden. Ein Spiel, das sich unterwegs hervorragend spielen lässt und zudem sehr unterhaltsam ist, ist "Ice Age - Die Siedlung". Es gibt kaum jemanden, der die Tiere aus Ice Age bislang nicht kennt. Die Geschichte hinter der App ist einfach. Das beliebte Eichhörnchen Scrat zerstört die Siedlung und der Spieler muss diese nun erneut aufbauen. Jeder Etappensieg bringt das eine oder andere Extra wie zum Beispiel neue Gebäude mit.

Mit Wissen können Sportler beispielsweise in der App "Wissenstraining Allgemeinbildung" glänzen. Die Quiz-App hält jede Menge interessante Fragen zu den verschiedensten Bereichen bereit. Langweilig wird es mit der App nicht. Insgesamt gibt es hier zehn Wissensgebiete, in denen für die Spieler rund 4.400 Fragen zur Verfügung stehen. Die Fragen können in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen abgerufen werden. Damit hier Abwechslung geboten ist und nicht jeder nur mit seinem Fachgebiet glänzen kann, werden in einem Durchgang Fragen aus allen zehn Wissensgebieten aufgegriffen.

Sportler, die auch abseits des Trainings gern auf Action setzen, finden mit "Darts 3D" eine hervorragende Spiele-App. Hier kann das eigene Können beim Dart auch nach der WM im Dezember 2019 eindrucksvoll unter Beweis gestellt werden. Die App lässt sich sowohl allein als auch im Mehrspielermodus nutzen. Gerade im Mehrspielermodus hält die App natürlich immer wieder neue spannende Duelle bereit.

Online-Casinos bieten viele Klassiker für unterwegs

Wer sich dagegen ein bisschen mehr Nervenkitzel wünscht, kann einen Blick auf die Online-Casinos werfen. Auch hier gibt es mittlerweile allerhand Anbieter, die eine eigene App bereithalten und damit das komfortable Spielen auf Tablet und Smartphone ermöglichen. In den Apps sind vor allem Klassiker wie Book of Ra online mit von der Partie. Auch andere Automatenspiele können hier nach Bedarf abgerufen werden.

Neben den Automatengames können auch typische Casinospiele gewählt werden. Hierzu gehören vor allem Craps, Poker und Roulette. Auch Baccara ist bei vielen Anbietern fester Bestandteil des Angebots. Bei der Auswahl der Casino Apps muss natürlich auf das System geachtet werden, für das Sie geeignet sind. Die meisten Anbieter halten sowohl Apps für Android als auch für iOS bereit. Häufig locken die Online-Casinos zudem mit einer Auswahl an Aktionen, um die potenziellen Nutzer von der Anwendung zu überzeugen.