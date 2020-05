UFC Fight Night - Overeem vs. Harris: Ort, Uhrzeit, TV-Übertragung, Fightcard

Facebook

UFC Fight Night 172: Datum, Uhrzeit, Austragungsort

Das Livesport-Event UFC Fight Night 172 findet in der Nacht vom Samstag (16. Mai) auf Sonntag (17.) statt. Die Hauptkämpfe starten um etwa 3:00 Uhr deutscher Zeit. Die Fight Night der Ultimate Fighting Championship (UFC) steigt in der VyStar Veterans Memorial Arena in Jacksonville, Florida. Der US-Bundesstaat an der Ostküste hat die Kämpfe der UFC als systemrelevant anerkannt und damit die Durchführung ermöglicht.

UFC: Matchcard der Fight Night 172

Bei der UFC Fight Night 172 werden insgesamt 18 Kämpfer und 4 Kämpferinnen teilnehmen. Die Kämpfer treten in fünf Hauptkämpfen und sechs Prelims gegeneinander an. Der Schwergewicht-Fight zwischen Alistair Overeem und Walt Harris gilt als absolutes Highlight des Events.

UFC Fight Night 172: Die Main Card

Alistair Overeem (#8) und Walt Harris (#9) sind beide in der Top-15-Rangliste der Herausforderer im Schwergewicht. Champion in dieser Gewichtsklasse ist aktuell der US-Amerikaner Stipe Miocic. Claudia Gadelha belegt den sechsten Rang im Strohhalmgewicht für Frauen. Dort ist die Chinesin Weili Zhang Champion.

Kämpfer/Kämpferin Gewichtsklasse Kämpfer/Kämpferin Alistair Overeem Schwergewicht Walt Harris Claudia Gadelha Strohhalmgewicht Angela Hill Dan Ige Federgewicht Edson Barboza Eryk Anders Mittelgewicht Krzysztof Jotko Song Yadong Federgewicht Marlon Vera

UFC Fight Night 172: Die Prelims

Kämpfer/Kämpferin Gewichtsklasse Kämpfer/Kämpferin Matt Brown Weltergewicht Miguel Baeza Anthony Hernandez Mittelgewicht Kevin Holland Mike Davis Federgewicht Giga Chikadze Cortney Casey Fliegengewicht Mara Romero Borella Darren Elkins Federgewicht Nate Landwehr Rodrigo Nascimento Ferreira Schwergewicht Don´tale Mayes

UFC: Fight Night 172 live im TV und Livestream sehen

UFC Fight Night 172 ist in Deutschland nicht im Fernsehen zu sehen.

DAZN zeigt die Hauptkämpfe des Events ab etwa 3.00 Uhr deutscher Zeit. Bei der Streaming-Plattform habt ihr die Wahl zwischen dem Originalkommentar aus den USA oder dem deutschen Kommentar von Mark Bergmann. Alternativ könnt Ihr das Event auch auf der eigenen Plattform der UFC anschauen.

DAZN zeigt damit das dritte UFC-Event innerhalb einer Woche und bietet neben der UFC, europäischem Top-Fußball und den größten US-amerikanischen Ligen auch regelmäßig Boxkämpfe wie Anthony Ruiz gegen Joshua Anthony und zweimal pro Woche die Shows der WWE an.

Nach dem kostenlosen Probemonat kostet ein monatliches Abo bei DAZN 11,99 Euro, das Jahresabo kostet 119,99 Euro.

UFC 249: Alle Ergebnisse der Fights

Justin Gaethje hat mit seinem Sieg über Tony Ferguson im Interim-Titelkampf der Leichtgewichtklasse für die Überraschung der UFC 249 gesorgt.