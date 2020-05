Darts - PDC Home Tour: Spiele der Gruppe 17 heute live im TV und Livestream

Spieltag 17 der PDC-Darts-Home-Tour ist angebrochen. Auch heute treten vier Spieler in einer Gruppe gegeneinander an. Wann und wo Ihr das Event live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

© imago images

PDC Home Tour - Gruppe 17: Wann und wo?

Die 17. Runde der PDC Home Tour beginnt am heutigen Sonntag, den 3.5.2020, ab 20.30 Uhr. Die Spieler treten dabei von zuhause aus per Videochat an.

PDC Home Tour - Gruppe 17: heute live im TV und Livestream

Die Spiele der PDC-Home-Tour-Gruppe-17 werden auf DAZN live und in voller Länge übertragen.

Auch auf PDC TV werden die Partien angeboten. Nur die registrierten PDCTV-Nutzer können jedoch auf diesen Stream zugreifen.

Der monatliche Preis für ein DAZN -Abonnement beträgt 11,99 Euro, der jährliche 119,99 Euro. Auf der Streamingplattform ist nicht nur der Dart-Sport vertreten, sondern bei Neustart der Wettbewerbe unter anderem auch Fußball. Wer europäischen Spitzenfußball sehen möchte, ist bei DAZN genau richtig. Auch US-Sport (MLB, NHL, NBA, NFL) wird angeboten.

PDC Home Tour - Gruppe 17: Wer nimmt teil?

Name Land Order of Merit John Henderson Schottland Platz 31 Damon Heta Australien Platz 106 Gary Blades England Platz 113 Krzysztof Kciuk Polen Platz 166

PDC Home Tour - Gruppe 17: Der Spielplan

Spieler 1 Spieler 2 John Henderson Krzysztof Kciuk Damon Heta Gary Blades Krzysztof Kciuk Gary Blades John Henderson Damon Heta Damon Heta Krzysztof Kciuk Gary Blades John Henderson

PDC Home-Tour: Der Ablauf des Turniers

Um den Dart-Fans auch während der Coronakrise Sport bieten zu können, wurde von der PDC die Home Tour eingeführt. Dabei treten 128 Spieler in 32 Gruppen zu je vier Spielern aufgeteilt gegeneinander an. Somit wird für 32 Gruppen an 32 aufeinanderfolgenden Abenden täglich ein Gruppensieger ermittelt.

Diese ziehen dann in die nächste Runde des Turniers ein.

PDC Home Tour: Die Sieger der Gruppen davor

Gruppe Spieler Land 1 Jamie Lewis Wales 2 Luke Woodhouse England 3 Dave Chisnall England 4 Geert Nentjes Niederlande 5 Nick Kenny Wales 6 Ryan Searle England 7 Jelle Klaasen Niederlande 8 Jonny Clayton Wales 9 Martijn Kleermaker Niederlande 10 Nathan Aspinall England 11 Alan Tabern England 12 Max Hopp Deutschland 13 Carl Wilkinson England 14 Chris Dobey England 15 Darren Webster England

PDC Home Tour: Die höchsten Averages

Der Engländer Luke Woodhouse hat mit einem 3-Dart-Average von 113,86 mit deutlichem Vorsprung die höchsten Werte der Home Tour bisher. Woodhouse ist auch der einzige, der im Laufe des Turniers einen 9-Darter warf. Den erreichte er am zweiten Tag der Tour gegen den Schotten Gerwyn Price.