NFL-News: Dallas Cowboys nehmen Quarterback Andy Dalton unter Vertrag

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images

Für Dalton ist es eine Heimkehr. Bevor er 2011 in der zweiten Runde von den Cincinnati Bengals gezogen wurde, spielte Dalton bei der TCU in Fort Worth, Texas. Er lebt in Dallas.

Dalton wurde in der vergangenen Woche von den Bengals entlassen. Die hatten beim Draft mit dem ersten Pick in Joe Burrow ihren Franchise-Quarterback gezogen.

Dallas Cowboys setzen weiter auf Dak Prescott

Bei den Cowboys nimmt Dalton die Rolle des Backups für Dak Prescott ein, den Dallas per Franchise Tag gehalten hat. "Dak ist unser Mann", sagte Stephen Jones, Executive Vice President der Cowboys, vergangenen Woche zu ESPN . "Niemand hält mehr von Dak Prescott als Jerry Jones (Cowboys-Eigner, Anm. d. Red.) und ich selbst."

Dalton wurde auch mit Teams wie den New England Patriots oder den Jacksonville Jaguars in Verbindung gebracht. Teams also, bei denen er Starting Quarterback nicht so fest im Sattel sitzt wie Prescott bei den Cowboys. Dalton aber entschied sich für seine Heimat.

Neun Jahre lang spielte Dalton für die Bengals. Er hält mit 204 Touchdown-Pässen den Franchise-Rekord. Bei den Passing Yards liegt er mit 31.594 auf Platz zwei hinter Ken Anderson (32.838).