Darts- PDC Home Tour: Spiele der Gruppe 14 heute live im TV und Livestream

Die PDC Home Tour macht keine Pause! Der 14. hochklassige Darts-Abend in Folge steht bevor, von den vier Spielern der Gruppe 14 wird nur einer in die K.O-Runde kommen. Wann und wie ihr die Spiele der Gruppe 14 der PDC Home Tour heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Ihr wollt die PDC Home Tour heute Abend live und in voller Länge sehen?

Darts - PDC Home Tour, Spiele der Gruppe 14: Datum und Uhrzeit

Die Spiele der Gruppe 14 der PDC Home Tour starten heute, am Donnerstag, den 30. April, um 20.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Seit Beginn der PDC Home Tour vor genau zwei Wochen starten um diese Uhrzeit die Spiele von einer der insgesamt 32 Gruppen.

PDC Home Tour: Der Spielmodus

128 Teilnehmer der PDC Tour Card nehmen an der PDC Home Tour teil. Sie wurden jeweils zu viert in insgesamt 32 Gruppen eingeteilt.

Nur der Gruppensieger kommt weiter in die erste K.O-Runde, das Sechtzehntelfinale, das am 19. Mai beginnen soll. Jeder Spieler spielt jeweils eine Partie gegen die drei Herausforderer in seiner Gruppe. Drei Siege in Folge garantieren also den Gruppensieg.

Jedes Match wird im Best-of-9-Modus gespielt, also solange, bis der erste Spieler fünf Legs für sich entscheiden konnte, bei denen die Punktezahl von 501 genau erreicht werden muss. Ein Sieg bringt zwei Punkte, bei Punktegleichstand nach den drei Partien pro Teilnehmer entscheidet die Leg-Differenz.

PDC Home Tour: Spiele der Gruppe heute live im TV und Livestream

In Deutschland ist die PDC Home Tour nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu verfolgen.

DAZN zeigt alle Matches der PDC Home Tour live und in voller Länge. Falls ihr die Partien schon heute Abend live sehen wollt, könnt ihr euch hier direkt den kostenlosen Probemonat beim "Netflix des Sports" sichern .

Alternativ zeigt auch die PDC selbst die Matches der Home Tour auf dem hauseigenen PDC TV .

PDC Home Tour: Teilnehmer der Gruppe 14

Nach der Weltrangliste der PDC (Order of Merit) geht Chris Dobey als klarer Favorit auf den Gruppensieg in Gruppe 14 an den Start. Die PDC Order of Merit ergibt sich durch die gewonnen Preisgelder der Spieler in einem Zeitraum von knapp zwei Jahren. Nach dieser Liste qualifizieren sich Darts-Profis auch für die wichtigsten Turniere, darunter sogar die Darts-Weltmeisterschaft.

Spieler Land PDC Order of Merit Preisgelder in Pfund Chris Dobey England 20 227.750 Ron Meulenkamp Niederlande 49 92.500 Kai Fan Leung Hongkong 99 6.000 Ciaran Teehan Irland 111 3.000

Darts - PDC Home Tour: Alle bisherigen Gruppensieger

Nachdem zuvor nur Briten und Niederländer die Gruppensiege unter sich ausgemacht haben, ist seit Dienstagabend auch ein Deutscher vertreten - Max Hopp hat Gruppe 12 der Home Tour gewonnen! Hopp ist aktuell der beste deutsche Dart-Profi und steht mit 219.000 Pfund an Preisgeldern an Rang 23 der PDC Weltrangliste.

