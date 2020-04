Lukas Hinterseer beim HSV: Vertrag von Bundesliga-Aufstieg abhängig

Facebook

Hinterseer besitzt aktuell einen Vertrag bis Sommer 2021. Wie die SportBild berichtet, verlängert sich dieser automatisch um ein weiteres Jahr, sollte der Aufstieg in die Bundesliga gelingen.

Dafür muss er allerdings eine Schwelle von mindestens 20 Liga-Einsätzen überschreiten, um diese Klausel zu aktivieren. In der laufenden Saison steht er bereits bei 23. Die DFL will ihren Spielbetrieb mit allen 36 Klubs der 1. und 2. Liga gegen Mitte/Ende Mai aufnehmen .

Der HSV liegt aktuell hinter Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart in der Tabelle auf Platz drei. Damit stünden die Rothosen aktuell auf einem Relegationsplatz, ein Punkt fehlt auf Platz zwei und dem ersten direkten Aufstiegsplatz.

Sollte dem HSV der Aufstieg gelingen, nach einer Saison in der Bundesliga aber gleich wieder in die 2. Liga absteigen, würde die Klausel in Hinterseers Vertrag übrigens hinfällig werden.

