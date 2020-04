Formel 1: Wann und wo findet der Saisonauftakt statt?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images

Formel 1 - Saisonstart: Wann und wo?

Die Formel 1 Saison soll mit dem Grand Prix in Österreich am 5. Juli beginnen. Das wurde von der Rennserie am Montag nach Absage des Frankreich-Grand-Prix mitgeteilt. Das Rennen auf dem Red-Bull-Ring am Spielberg wird wohl ohne Zuschauer stattfinden.

Formel 1 GP von Österreich: Das Rennwochenende

Event Datum Wochentag Uhrzeit 1. Freies Training 05.07.2020 Freitag 11 Uhr 2. Freies Training 05.07.2020 Freitag 15 Uhr 3. Freies Training 06.07.2020 Samstag 12 Uhr Qualifying 06.07.2020 Samstag 15 Uhr Rennen 07.07.2020 Sonntag 15.10 Uhr

Formel 1: im TV und Livestream

Alle Qualifyings und Rennen werden vom Privatsender RTL live übertragen, während die Freien Trainings meist vom RTL -Nachrichtensender n-tv gezeigt werden. Die Grand Prix können im Online-Stream von TV Now mitverfolgt werden.

Auch Sky besitzt Übertragungsrechte für die Formel 1. Im Internet bietet der Pay-TV-Sender das Rennwochenende via SkyGo an.

Formel 1 - Kalender: Alle Rennen im Überblick

Bereits zehn der 22 Saison-Rennen wurden wegen der Coronakrise in diesem Jahr abgesagt oder verschoben. Nun soll mit dem ersten Freien Training am 5. Juli in Österreich gestartet werden. Das Rennen geht dann am 7. Juli los.

Nummer Grand Prix Datum Rennstart 1 Österreich/Spielberg 07.07.2020 15.10 Uhr 2 Großbritannien/Silverstone 19.07.2020 16.10 Uhr 3 Ungarn/Budapest 02.08.2020 15.10 Uhr 4 Belgien/Spa-Francorchamps 30.08.2020 15.10 Uhr 5 Italien/Monza 06.09.2020 15.10 Uhr 6 Singapur/Singapur 20.09.2020 14.10 Uhr 7 Russland/Sotschi 27.09.2020 13.10 Uhr 8 Japan/Suzuka 11.10.2020 06.10 Uhr 9 USA/Austin 25.10.2020 20.10 Uhr 10 Mexiko/Mexiko-Stadt 01.11.2020 20.10 Uhr 11 Brasilien/Sao Paulo 15.11.2020 18.10 Uhr 12 VAE/Abu Dhabi 29.11.2020 14.10 Uhr

Formel 1: Hockenheim im Gespräch für Comeback

Ein Deutschland-Comeback der Formel 1 ist für die aktuelle Saison nicht auszuschließen. Laut einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung fragte die Formel 1 auf der Suche nach Strecken für die verkürzte Saison auch in Hockenheim nach. "Es ist richtig, dass wir uns immer wieder mit Vertretern der Formel 1 im lockeren Austausch befinden", sagte Hockenheim-Geschäftsführer Jorn Teske dazu dem SID :

Die Strecke wurde eigentlich für die aktuelle Saison wegen zu hohen Antrittskosten aus dem Rennkalender gestrichen.

© imago images

Formel 1: Die Übersicht der Fahrer und Teams