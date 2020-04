Seit dem 8. März finden in der Bundesliga keine Spiele mehr statt. Die Pause könnte jedoch bald ein Ende haben. Hier erfahrt Ihr, wann der nächste Spieltag der Bundesliga über die Bühne geht.

Bundesliga: Wann findet der nächste Spieltag statt?

Der wahrscheinlichste Termin für einen Restart der Bundesliga mit Geisterspielen ist wohl der 23. Mai. Das besprachen die Sportminister der 16 Bundesländer am Montag in einer Telefonkonferenz.

Bis zum Dienstagabend soll in Form eines Umlaufbeschlusses eine Einigung vorgelegt werden. Dieser soll bei der nächsten Beratung von Kanzlerin Angela Merkel mit den Landesregierungen als Grundlage verwendet werden. Mit einem fixen Termin soll am Donnerstag jedoch nicht gerechnet werden. Dies wäre laut der Süddeutschen Zeitung frühestens nach dem Gipfeltreffen am 6. Mai zu erwarten.

Bundesliga: im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky hat bei einer Fortsetzung der Bundesliga die Rechte für alle Samstagsspiele. Diese werden entweder im Einzelspiel oder in einer Konferenz gezeigt.

Die Montags- Freitags- und frühen Sonntags-Begegnungen werden jedoch auf DAZN übertragen. Neben der Bundesliga bietet der Streamingdienst auch Spiele anderer europäischen Topligen (Serie A, Ligue 1, Primera Division) an. Auch für US-Sport-Fans (NBA, NFL, NHL, MLB) ist DAZN die richtige Anlaufstelle.

Ein DAZN -Abo kostet im Monat 11,99 Euro oder im Jahresabo 119,99 Euro. Zuvor kann ein Gratis-Probemonat getestet werden.

Bundesliga: So könnte der nächste Spieltag aussehen

Noch ist nicht fix, ob bei einem Wiederanpfiff der Liga mit dem 26. Spieltag oder mit dem Spieltag, der ohnehin laut Kalender dran gewesen wäre, gespielt wird. Im Falle einer Einigung auf den 26. Spieltag würden die Begegnungen folgendermaßen aussehen.

Heim Gast Borussia Dortmund vs. FC Schalke 04 RB Leipzig vs. SC Freiburg Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach SV Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen TSG 1899 Hoffenheim vs. Hertha BSC Fortuna Düsseldorf vs. SC Paderborn FC Augsburg vs. VfL Wolfsburg 1. FC Köln vs. Mainz 05

Bundesliga - Tabelle: Der Stand nach 25 Spieltagen

Nach 25 Spieltagen führt der Rekordmeister FC Bayern München die Bundesliga an. Mit vier Punkten Rückstand folgt Borussia Dortmund. Auf Rang drei folgt RB Leipzig.