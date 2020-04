WNBA - Deutsche Nationalspielerin Marie Gülich im Interview: "Wäre cool, der weibliche Dirk Nowitzki zu sein"

In zwei Jahre in der WNBA wurde Marie Gülich bereits zweimal getradet. Im Interview mit SPOX spricht die 25-Jährige über das Business Basketball und Vergleiche mit Dirk Nowitzki.

© getty

Außerdem erzählt die deutsche Nationalspielerin, die vor ihrem dritten Jahr in der WNBA steht, wie Mobbing im Schulbus sie zum Basketball gebracht hat und beschreibt das Gefühl, gedraftet zu werden.

Frau Gülich, seit knapp zwei Wochen dürfen Sie sich nicht mehr als einzige aktive deutsche Basketballerin in der WNBA bezeichnen. Sind Sie ein bisschen traurig, dieses Alleinstellungsmerkmal verloren zu haben?

Gülich: Ganz und gar nicht. (lacht) Ich habe mich sehr für die drei gefreut, ich bin auch extra nachts aufgestanden und habe den Draft angeschaut. Ich gönne es ihnen, weil ich weiß, wie hart man für so eine Chance arbeitet. Und dann diese Ehre, gedraftet zu werden - das ist eine geile Erfahrung. Ich habe schon meine Glückwünsche ausgerichtet und habe natürlich immer ein offenes Ohr, wenn sie Fragen haben sollten.

Die drei von Ihnen angesprochenen deutschen Talente, die im WNBA-Draft 2020 gezogen wurden, sind Satou Sabally, Luisa Geiselsöder und Leonie Fiebich. Wie schätzen Sie die Leistungsstärke des deutschen Frauen-Basketballs derzeit ein?

Gülich: Wir haben viele junge Spielerinnen, die wirklich sehr viel Talent und Potenzial haben. Dass die drei jetzt gedraftet wurden, kann sehr inspirierend und motivierend sein. Das ist auf jeden Fall sehr gut für den Frauen-Basketball in Deutschland.

Marie Gülich: "Ich wurde in der Schule gehänselt"

Als Sie 2018 in die WNBA kamen, waren Sie erst die vierte Deutsche, die jemals den Sprung geschafft hatte. Damals waren Sie 23 Jahre alt, dabei haben Sie erst im Alter von 13 Jahren mit dem Basketball begonnen. Wie kamen Sie zu dem Sport?

Gülich: Das ist eine lustige Geschichte ... was heißt lustig, damals war es eher traurig. Ich war schon immer sehr groß und ich habe mich ziemlich unwohl in meinem Körper gefühlt. Ich wurde in der Schule gehänselt und einmal bin ich weinend nach Hause gekommen, weil mich irgendwelche Jungs im Bus "Giraffe" und "Eiffelturm" genannt haben. Das war eine ziemlich schwere Zeit für mich. Irgendwann meinte meine Mama: "So, wir schicken dich jetzt zum Basketball." Ich habe einfach angefangen und hatte Spaß dabei, weil ich die Akzeptanz gespürt habe. Alle fanden es cool, dass ich so groß bin, das war eine ganz andere Erfahrung.

Am Anfang war die Größe also Ihre einzige Stärke. Wie lange hat es gedauert, bis Sie das Basketball-Einmaleins drauf hatten?

Gülich: Ich war schon immer jemand, der viel gearbeitet hat und sehr ehrgeizig war. Es war für mich aber nicht einfach, gegen Leute Basketball zu spielen, die schon länger dabei sind. Ich bin immer ein bisschen hinterhergerannt. Das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, dass ich es draufhabe, war, als ich zur Nationalmannschaft eingeladen wurde und bei der U16-Europameisterschaft war. Da habe ich gemerkt, ich bin nicht nur groß, ich habe auch noch etwas Anderes beizutragen.

Haben Sie sich damals schon vorstellen können, eine Karriere als Basketball-Profi in Angriff zu nehmen?

Gülich: Nicht so richtig. Als ich noch jung war, habe ich das nur aus Spaß gemacht. Erstmals musste ich wirklich darüber nachdenken, als mir gesagt wurde: Wenn du besser werden und weiter Nationalmannschaft spielen möchtest, dann musst du in die zweite Liga. Ich habe vorher im Internat Schloss Hagerhof gespielt und konnte nach Leverkusen wechseln. Da musste ich mich entscheiden, ob ich professionell und auf einem höheren Level spielen oder ob ich einfach nur Spaß haben möchte. Aber ich habe mir das nie so ausmalen können, wie es jetzt ist.

Marie Gülich über ihren Weg ans College und frühe Rückschläge

Ähnlich schwierig war sicherlich die Entscheidung, 2014 nach Oregon State ans College zu wechseln. Haben Sie Ihren eingeschlagenen Weg jemals bereut?

Gülich: Wenn ich die Entscheidung nochmal treffen müsste, würde ich es genauso machen. In Oregon hatte ich die beste Zeit meines Lebens - bis jetzt. Es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht, alle meine Teammates sind auch heute noch meine besten Freunde. Aber mein erstes Jahr war wirklich sehr, sehr schwer. Die Sprache ist anders, die Kultur ist anders. Nach meinem ersten Jahr habe ich gedacht, ich gehe nicht mehr zurück. Aber wenn man sich darauf einlässt und versucht, Leute kennenzulernen, kommt am Ende immer etwas Gutes bei herum. Ich bin sehr dankbar, dass ich durchgehalten habe.

Wie haben Sie die sportliche Herausforderung weggesteckt? Vor allem in Ihrem Freshman-Jahr haben Sie nur wenig Spielzeit bekommen.

Gülich: Ich habe gemerkt, dass ich noch viel an mir arbeiten muss, um mithalten zu können: An der Athletik, am Kraftraining, aber auch am Basketballerischen. Das war natürlich erstmal frustrierend. Aber ich habe mich durchgebissen.

Kann man sich die Begeisterung für Frauen-Basketball am College ähnlich vorstellen, wie man es bei den Männern kennt?

Gülich: Das kommt drauf an, wo man spielt. Aber der Frauen-Basketball am College wird sehr gut unterstützt und in Oregon State hatten wir im Schnitt immer um die 3.000 oder 4.000 Zuschauer. Als wir im Pac12-Finale standen, war die Halle sogar ausverkauft. Es waren gut 10.000 Leute da, die uns angefeuert haben. Das war eine richtig coole Erfahrung, der Frauen-Basketball in den USA ist auf jeden Fall viel mehr angesehen als in Europa.

In Ihrem Senior-Jahr waren Sie schließlich der Star des Teams und wurden Pac12-Defensive Player of the Year. Im WNBA-Draft schlugen an Position 12 die Phoenix Mercury zu. Was sind Ihre Erinnerungen an den Moment, als Ihr Name vorgelesen wurde?

Gülich: Ich war Zuhause in Corvallis, Oregon, in meiner WG. Meine Teamkolleginnen waren da, meine Mitbewohner, mein Papa. Ich weiß noch genau, iIch war komplett nervös. Ich wusste, dass ich eventuell gedraftet werde, aber ich wusste nicht genau wann. Kurz bevor Phoenix an der Reihe war, habe ich eine SMS bekommen von deren General Manager: "Hey, we welcome you to the Mercury-family, excited to get you to Phoenix asap!" Dann saß ich da, habe auf mein Handy geschaut und dachte: Mmh, ist das jetzt wahr? Als der zwölfte Pick bekanntgegeben wurde, sind meine Teamkolleginnen und meine Mitbewohner völlig ausgerastet und ich saß einfach nur auf der Couch und dachte mir: Oh Gott. Krass. Am selben Abend habe ich mir bestimmt noch zehn, 20 Videos von Diana Taurasi und Brittney Griner reingezogen.

Taurasi und Griner sind zwei absolut Superstars bei den Mercury. Wie war es, gleich im ersten Jahr mit solchen Legenden aufzulaufen?

Gülich: Manchmal fehlen mir die Worte, das zu beschreiben. Am Anfang hatte ich enormen Respekt, nach einer Zeit gewöhnt man sich ein bisschen daran. Die Erfahrung, mit den beiden zu spielen, zu sehen, was sie machen und wie sie es machen, Diana trainieren zu sehen, ihre Körpersprache, die Art und Weise, wie sie sich darstellt, wie sie immer gewinnen will, das war schon etwas Besonderes. Ich habe viel von ihr gelernt. Sie ist sozusagen der Head Coach auf dem Spielfeld.

Taurasi gilt nicht nur als GOAT des Frauen-Basketballs, sondern auch als Trash-Talk-Queen. Haben Sie die ein oder andere Geschichte mit Ihr erlebt?

Gülich: So ein paar. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund und kann auch mal frech sein. Aber eigentlich ist es immer eher amüsant und sehr lustig. Nur wenn die Referees nicht das pfeifen, was sie bekommen möchte, kann sie auch ein bisschen aggressiver werden. Aber das steht sinnbildlich für ihre Leidenschaft und ihren Willen, zu gewinnen.

© imago images

Kritik von Diana Taurasi? "Muss man wegstecken können"

Ging das nur gegen die Referees und Gegenspielerinnen oder mussten sich auch mal die Teamkolleginnen im Training ein paar Worte von Taurasi anhören?

Gülich: Meist hat sie das nur in den Spielen gemacht. Sie ist wirklich ein guter Teammate. Sie macht niemanden fertig, sondern gibt immer konstruktive Hinweise. Manchmal gab es aber Situationen, in denen ich auf dem Spielfeld stand und sie das Gefühl hatte, dass ich den Flow zerstöre. Dann hat sie auch mal gesagt: "Stop!" Da war für mich klar, ich muss jetzt mal kurz raus. (lacht) Aber das muss man wegstecken können und nicht persönlich nehmen. Ich hatte ein gutes Verhältnis mit ihr, deswegen war es für mich einfacher, damit umzugehen. Das lief alles auf einem professionellen Basketball-Level.

Auf der Center-Position war Griner vor Ihnen gesetzt, Sie kamen in Ihrer Rookie-Saison nur auf etwa 5 Minuten Einsatzzeit im Schnitt. Konnten Sie sich dennoch etwas von Griner abschauen, was Ihnen bei der Entwicklung geholfen hat?

Gülich: Auf jeden Fall. BG war immer sehr hilfsbereit. Sie hat mir am meisten geholfen im Scouting, wenn wir darüber gesprochen haben, wie wir die Gegnerinnen verteidigen. In der Offense war es schwierig, von ihr Tipps zu bekommen, weil sie einfach eine ganz andere Spielerin ist. Was ich in erster Linie von Griner gelernt habe, ist, Spaß beim Basketball zu haben und einfach ich selbst zu sein.

Marie Gülich über Vergleiche mit Dirk Nowitzki

Gab es nach dem Sprung in die WNBA mal Kontakt zu den deutschen Kollegen aus der NBA?

Gülich: Als ich gedraftet wurde, hat Dirk Nowitzki mir ein Video geschickt. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Er hat gesagt, dass er sich freut und mir alles Gute wünscht. Das war aber der einzige Kontakt, den ich hatte.

Mit Deutschland und Basketball verbindet wohl jeder Amerikaner in erster Linie Dirk Nowitzki. Haben Sie sich Vergleiche als "weiblicher Dirk" anhören müssen?

Gülich: Das habe ich oft gehört, aber ich weiß nicht, ob ich mich mit ihm identifizieren könnte. Außer dass wir die gleiche Position spielen, beide blond sind, beide groß sind und deutsch ... aber das reicht den Amerikanern ja schon. Es ist ein tolles Lob, aber ich muss echt noch viel arbeiten, um so eine Karriere und so einen Weg zu gehen, wie er es gemacht hat. Er ist aber auf jeden Fall eine Inspiration und ein Vorbild für mich.

War er das auch schon in Ihrer Jugend, als sie mit dem Basketball anfingen?

Gülich: Ich hatte nie so richtig Vorbilder. Wenn man so jung ist als Mädchen, ist es schwer, sich mit einem Mann zu vergleichen, auch basketballerisch. Und da ich damals selbst nie den Gedanken hatte, nach Amerika zu gehen oder in der WNBA zu spielen, kam das mit den Vorbildern erst, als ich am College war. Erst da habe ich mir gedacht: Es wäre schon cool, ein bisschen die weibliche Form von Dirk Nowitzki zu sein.

Marie Gülich: Karrierestatistiken in der WNBA

Saison Team Spiele Minuten Punkte Rebounds Assists FG% 3FG% 2918 Phoenix Mercury 23 5,0 1,5 1,0 0,1 48,3 - 2019 Atlanta Dream 31 11,3 3,3 2,7 0,6 36,1 32,0

Nach Ihrer Rookie-Saison wurden Sie von Phoenix nach Atlanta getradet, wo Sie deutlich mehr Spielzeit bekamen. Im Februar 2020 folgte jedoch der nächste Trade, dieses Mal zu den L.A. Sparks. Zwei Trades in zwei Jahren, Sie haben die unschönen Seiten des Business direkt kennengelernt ...

Gülich: Ich würde nicht unschön sagen. Es ist zwar nicht unbedingt ein tolles Gefühl, je nachdem wie der Trade passiert. Aber bisher hatte ich immer das Glück, dass die Teams, die für mich getradet haben, auch wirklich mein Potenzial und meinen Wert gesehen und speziell nach mir gefragt haben. Wenn die Coaches nach dem Trade mit dir reden und dir sagen, wir glauben, dass du unserem Team wirklich helfen kannst, dann hat das eine ganz andere Bedeutung.

Sie haben die Trades also nicht als Rückschlag aufgefasst?

Gülich: Genau. Es ist immer etwas enttäuschend, zu hören, dass man getradet worden ist, aber man muss das aus einer anderen Perspektive sehen. Das gibt mir mehr Optionen. Ich habe mit Taurasi und Griner zusammengespielt und viel von ihnen gelernt. Ich habe in Atlanta mehr Spielzeit bekommen, konnte ein bisschen mehr ausprobieren. Und jetzt in L.A. werde ich wieder mit vielen Veteranen zusammenspielen, wir haben einen wirklich krassen Kader. Ich freue mich auf die Herausforderung und die Möglichkeit, von ihnen zu lernen. Von daher denke ich, es gibt auch ganz viele positive Aspekte bei einem Trade.

Im Anschluss an die ersten beiden WNBA-Saisons waren Sie 2018 in Italien und 2019 in Polen aktiv. Die WNBA-Saison streckt sich normalerweise von Mai bis Ende August/Anfang September. Während die Männer aus der NBA sich in der Offseason erholen, geht es für die meisten Spielerinnen nach Europa oder Asien, um im Ausland weiterzuspielen. Warum ist das so?

Gülich: Größtenteils liegt das daran, dass das Gehalt einfach nicht hoch genug ist, dass man nur eine Saison spielen kann und den Rest des Jahres frei hat. Das ist auch für mich der ausschlaggebende Grund - um finanziell über die Runden zu kommen. Zusätzlich bringt es mir natürlich sehr viel, in Europa zu spielen, weil ich hier mehr Spielzeit bekomme. Hier habe ich die Rolle als Leader und Scorer, die ich haben möchte. In der WNBA kann ich viel lernen und an meinen Fähigkeiten arbeiten. In Europa versuche ich, das umzusetzen und durchs Spielen besser zu werden.

Das ist sicherlich eine große körperliche und psychische Belastung.

Gülich: Körperlich geht es. Für mich ist es eher mental anstrengend, immer auf diesem competitive level zu sein, wenn ich nie eine richtige Pause bekomme. Ich musste lernen, mental auf mich aufzupassen und abzuschalten, wenn ich Zeit habe. Und dann natürlich wieder anschalten zu können, wenn ich es muss.

Anfang des Jahres wurde zwischen der WNBA und der Spielergewerkschaft ein neues CBA unterschrieben, das das Durchschnittsgehalt auf 130.000 Dollar anhebt. Wie beurteilen Sie die Entwicklungen in der WNBA?

Gülich: Sehr positiv. Es kann immer noch sehr viel getan werden, aber das neue CBA ist ein großer Schritt nach vorne. Zum einen wird das Gehalt von den Spielerinnen angehoben, was schon mal hilft. Zusätzlich gibt es neue Offseason-Möglichkeiten, zum Beispiel Praktika bei großen Unternehmen. So kann man auch andere Sachen machen, als in Europa zu spielen, und trotzdem Geld verdienen.

Sehen Sie diese Praktika auch als Option, sich auf die Karriere nach der Karriere vorzubereiten?

Gülich: Auf jeden Fall. Manchmal weiß ich gar nicht, was meine Interessen außerhalb vom Basketball sind, weil ich so viel Zeit mit dem Sport verbringe. Mit den neuen Angeboten kann ich nun überall reinschnuppern und vielleicht andere Leidenschaften für mich entdecken. Momentan kommt ein Praktikum für mich aber noch nicht in Frage, ich will mich auf Basketball konzentrieren. Aber so in zwei, drei Jahren will ich diese Optionen auf jeden Fall nutzen.

Marie Gülich über die Popularität der WNBA und Kobe Bryant

Wie schätzen Sie derzeit die Popularität der WNBA in den USA ein?

Gülich: In den vergangenen zwei Jahren hat die WNBA einen riesen Push bekommen, auch weil die Medien und die NBA-Spieler viel über die WNBA reden oder in den sozialen Medien über die Spielerinnen posten. Ich würde mir aber wünschen, dass es noch besser wird.

Kobe Bryant war vor seinem tragischen Tod ein starker Botschafter für den Frauen-Basketball. Wie wichtig sind solche prominenten Unterstützer für die WNBA?

Gülich: Solche Botschafter sind sehr wichtig. Vor allem Kobe war - oder ist immer noch - eine Legende und jemand, der sich für den Frauen-Basketball eingesetzt hat, ihn wertgeschätzt hat und damit authentisch war. Das macht einen riesen Unterschied, wenn die Leute sehen, das ist Kobe Bryant, der uns respektiert. Es ist wichtig für die WNBA, Promis oder NBA-Spieler zu haben, die betonen: Die Spielerinnen arbeiten so hart wie wir. Das sind gute Spielerinnen, das ist guter Basketball.

Ursprünglich hätte die WNBA-Saison am 15. Mai beginnen sollen, aufgrund der Coronavirus-Pandemie ist der Saisonstart aber auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Haben Sie Angst, dass die Coronakrise weitreichende Folgen auch für die WNBA haben wird?

Gülich: Momentan wird viel darüber geredet, ob die Saison überhaupt stattfindet. Ein bisschen Angst habe ich, aber nicht wegen meines Gehalts. Ich habe einfach große Lust zu spielen und würde gerne in die Saison starten.

Es kribbelt also schon wieder in den Fingern?

Gülich: Ja, auf jeden Fall. Jedes Mal, wenn ich koche oder auf irgendetwas warte, habe ich einen Ball in der Hand und spiele mit ihm. Ich glaube, meine Nachbarn hassen mich schon. (lacht)

Marie Gülich über den Meistertitel in Polen: "Gab Kuchen und Fake-Papp-Medaillen"

Bei Ihrer letzten Station in Polen bei Arka Gdynia waren Sie die Teamleaderin in Sachen Rebounds, Blocks und Feldwurfquote, Ihr Team ist ungeschlagen durch die Liga gerollt. Dann kam die Coronavirus-Pandemie. Konnten Sie den Meistertitel, der dem Team nach dem Abbruch der Saison zugesprochen wurden, dennoch ein wenig feiern?

Gülich: Eigentlich sind wir davon ausgegangen, unser letztes reguläres Spiel zu spielen. Aber am Tag vor dem Spiel haben wir eine Nachricht bekommen: "Die Saison wurde abgebrochen, ihr seid Meister. Herzlichen Glückwunsch." Das klang absurd, so etwas habe ich ja noch nie erlebt. Am nächsten Tag haben wir uns als Team getroffen, haben einen Kuchen, Fake-Papp-Medaillen und Luftballons organisiert. Wir konnten ein wenig feiern, aber es wurde schon sehr abrupt abgebrochen. Viele sind am nächsten Tag direkt abgereist, ich bin noch eineinhalb Wochen in Polen geblieben. Ich mochte es sehr gerne da und wusste auch nicht so genau, wo ich in Deutschland hin konnte.

Wo sind Sie mittlerweile gelandet und wie gehen Sie mit der aktuellen Situation um?

Gülich: Ich bin in Leverkusen, back to the roots. Momentan ist es ein bisschen schwer mit Basketball, aber ich nutze die Zeit, um mental an mir zu arbeiten. Ich habe einen Mental-Coach und einen Ernährungs- und einen Personal-Trainer, mit denen ich viel arbeite. Ich habe einen kleinen Kraftraum im Wohnzimmer aufgebaut und versuche, den Fokus auf Sachen zu legen, die während einer Saison schwer umzusetzen sind.

Sie stehen vor Ihrer dritten Spielzeit in der WNBA. Was sind Ihre persönlichen Ziele, sofern die Saison stattfindet?

Gülich: Erstmal wieder neu einfinden. Ich will weiter individuell an meinem Spiel arbeiten, zum Beispiel an meinem Dreipunktewurf, damit ich das Spiel als Fünf breitmachen kann. Ich würde natürlich auch gerne mehr Konstanz in meiner Spielzeit sehen, anstatt manchmal fünf, manchmal zehn, manchmal 20 Minuten oder manchmal gar nicht zu spielen. Ich habe nach dem Trade ein paar Mal mit Head Coach Derek Fisher geredet. Er ist jemand, der daran glaubt, viel zu rotieren. Für jemanden wie mich, der auf der Bank anfängt, ist das gut zu hören.