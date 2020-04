BVB - News und Gerüchte: Borussia Dortmund soll Interesse an Arsenal-Talent Saka haben

Facebook

© imago images

BVB - Gerücht: Interesse an Arsenal-Talent Bukayo Saka

Borussia Dortmund ist auf der Suche nach einem neuen Talent offenbar beim FC Arsenal fündig geworden. Wie der Daily Mirror berichtet, soll der BVB auf Bukayo Saka (18) von den Gunners aufmerksam geworden sein. Dieser gilt als Toptalent und hat nur noch einen Vertrag bis Sommer 2021.

In dieser Saison schaffte Saka seinen Durchbruch bei den Gunners und spielte sich vor der Coronapause als Linksverteidger bei Arsenal fest. Der gelernte Flügelspieler erzielte bereits in der Europa League gegen Eintracht Frankfurt ein Tor selbst und legte zwei auf. Auch in der Premier League gelangen ihm in den letzten drei Wochen vor der Stilllegung des Spielbetriebs zwei Vorlagen. Aktuell soll Arsenal darum bemüht sein, den Vertrag des Linksfußes langfristig zu verlängern, bislang aber noch ohne Erfolg.

© GEPA

BVB - Gerücht: Mario Götze vor Absprung nach Italien

Der Abschied von Mario Götze (27) von Borussia Dortmund scheint beschlossene Sache zu sein. Nun könnte sich für den Weltmeister von 2014 die Möglichkeit eröffnen, nach Italien zu wechseln. Dort nämlich sollen gleich zwei Vereine ernsteres Interesse am Offensivspieler haben.

BVB - News: Dortmunds Oberbürgermeister sauer auf Handballverband

Der Unmut beim BVB ob der kontroversen Entscheidung, in der Frauen-Handball-Bundesliga nach Saison-Abbruch keinen Titel zu vergeben, schlägt in Dortmund weiter hohe Wellen. Nun schaltet sich auch Oberbürgermeister Ullrich Sierau (64) in die Diskussion ein und wandte sich in einem offenen Brief an den Vorstand der Liga.

"Für mich als ehemaliger Handballer steht die Sportart vor anderen für Fairness und Sportsgeist. Umso empörender empfinde ich gemeinsam mit den anderen Unterzeichnenden die Tatsache, dass Sie den Handball-Damen des BVB den Meistertitel mit fadenscheinigen Begründungen verwehren", heißt es in dem Schreiben.

Die Handball-Bundesliga der Herren hingegen hatte sich dazu entschlossen, dem THW Kiel die Meisterschaft zuzuschreiben, nachdem die Saison aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgebrochen wurde. Daher schloss Sierau mit einem Appell ab: "Sportsgeist zu zeigen, und den Beschluss zurückzuziehen."

