Darts - PDC Home Tour: Spiele der Gruppe 12 heute live im TV und Livestream

Bei der PDC Home Tour stehen am heutigen Dienstag die Spiele in Gruppe 12 auf dem Programm, mit dabei ist auch ein Deutscher. Hier erfahrt Ihr, wann und wo Ihr die Matches verfolgen könnt.

© imago images

Wollt Ihr bei der PDC Home Tour und den heutigen Spielen von Max Hopp live und in voller Länge dabei sein? Dann holt Euch Euren kostenlosen Probemonat auf DAZN!

PDC Home Tour: Spieler, Format, Termine

128 Spieler treten in 32 Vierergruppen bei der PDC Home Tour an. Gespielt wird nach dem Modus "Best of 9 Legs". An jedem Spieltag ist eine Gruppe im Einsatz, in der jeder gegen jeden spielen muss.

Für einen Sieg gibt es zwei Punkte, der Sieger einen jeden Gruppe zieht in das Sechzehntelfinale ein. Bei Punktgleichheit entscheidet die Legdifferenz über das Weiterkommen.

Die Vorrundenspiele finden zwischen dem 17. April und 2. Mai statt, am 19. Mai soll die Veranstaltung mit dem Finalturnier fortgesetzt werden.

© getty

PDC Home Tour heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung der PDC Home Tour im Free-TV gibt es weder am heutigen Dienstag noch an den restlichen Spieltagen. Stattdessen ist das Darts-Event live und exklusiv auf DAZN zu sehen. Der Streamingdienst überträgt täglich ab 20.30 Uhr.

Die 128 PDC-Tour-Card-Inhaber sind sich während der Spiele per Videochat aus dem eigenen Zuhause zugeschaltet, ein Caller gibt zudem die Zwischenstände durch. Auf DAZN stehen die Matches im Anschluss eine Woche im Re-Live bereit.

Das DAZN -Angebot könnt Ihr für einen Monat kostenlos testen, anschließend kostet ein Monatsabo 11,99 Euro, ein Jahresabo 119,99 Euro.

Außerdem könnt Ihr auf die Übertragung der PDC zurückgreifen, diese zeigt die Home Tour bei PDC TV im Livestream. Hierzu ist allerdings eine kostenpflichtige Registierung erforderlich.

PDC Home Tour: Spieltag in der Gruppe 12

In einer Gruppe ohne die ganz großen Namen darf Max Hopp auf den Gruppensieg hoffen. Als 23. der Order of Merit geht der Deutsche als Favorit in die Spiele, Keegan Brown folgt als 30. der Rangliste.

Das ist der Spielplan für Gruppe 12:

Spieler A Spieler B Max Hopp Mike de Decker Keegan Brown Conan Whitehead Mike de Decker Conan Whitehead Max Hopp Keegan Brown Keegan Brown Mike de Decker Conan Whitehead Max Hopp

PDC Home Tour: Die Sieger der Gruppen 1 bis 10

Während sich mit Dave Chisnell oder Nathan Aspinall bereits einige Favoriten ihren Platz in der K.o.-Phase sicherten, ist das Turnier für andere schon beendet. An erster Stelle zu nennen sind hierbei Weltmeister Peter Wright oder auch "Bully Boy" Michael Smith.

Diese Spieler haben sich an den ersten zehn Tagen für die K.o.-Phase qualifiziert: