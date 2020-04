FC Bayern - News und Gerüchte: Hasan Salihamidzic kündigt internationalen Top-Transfer an

Facebook

© imago images

FCB-News: Hasan Salihamidzic kündigt internationalen Top-Transfer an

Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat im Interview mit der Welt am Sonntag erklärt, dass der FC Bayern nach der Verpflichtung von Alexander Nübel im Sommer noch weitere Transfers plane.

"Wir wollen uns mit einem Toptalent aus Europa verstärken und auch einen internationalen Star nach München bringen, der die Qualität unserer Mannschaft hebt und der Mannschaft hilft, unseren Zuschauern ergebnisstarken und attraktiven Fußball zu bieten", sagte Salihamidzic.

Laut verschiedener Medienberichte sollen vor allem Leroy Sane und Kai Havertz im Fokus stehen. "Wir bleiben ein Käuferverein. Ich und alle bei uns stehen dafür, dass wir die Champions League gewinnen wollen - ohne wirtschaftlich unvernünftig zu werden", sagte der zukünftige Sportvorstand der Münchener - ohne dabei Namen zu nennen.

Der FC Bayern habe laut seiner Aussage in den vergangenen Jahren auf eine besondere Art und Weise Spieler gesichtet: "Das müssen wir, weil wir keinen ganz so großen Kader wie andere europäische Spitzenmannschaften haben. Damit sind wir gut gefahren. Wir brauchen deshalb Spieler, die zwei oder sogar drei Positionen auf Weltklasseniveau interpretieren können."

FC Bayern - News: Salihamidzic rechnet mit Vertragsverlängerung von Manuel Neuer

Im Interview mit der Welt am Sonntag sprach Salihamidzic des Weiteren über die Unstimmigkeiten im Vertragspoker mit Kapitän Manuel Neuer: "Ich bin Optimist, also hoffe ich, dass wir den Vertrag mit Manuel verlängern können."

Manuel Neuer und sein Berater hatten vor einer Woche in der Bild am Sonntag die fehlende Diskretion früherer Zeiten beklagt. Neben der Neuer-Seite saßen nur Salihamidzic und Oliver Kahn am Verhandlungstisch. Laut des 43-Jährigen seien diese Unstimmigkeiten "intern geklärt" worden. Der Sportdirektor ergänzte außerdem: "Und da seitdem nichts mehr bekannt wurde, gehe ich davon aus, dass der Maulwurf weitergezogen ist."

"Manuel weiß, dass wir ihn sehr schätzen. Ich habe mit Oliver Kahn gespielt. Ich weiß, wie gut ein Weltklasse-Torwart einer Mannschaft tut. Manuel ist ein Weltklasse-Torwart. Er genießt in unserem Club große Wertschätzung", führte Salihamidzic aus.

Die Verhandlungen zwischen den Münchnern und Kapitän Neuer über einen neuen Vertrag über den Sommer 2021 hinaus gestalteten sich zuletzt schwierig. Bei Laufzeit und Gehalt liegen die Verhandlungspartner deutlich auseinander.

FCB - News: Thomas Müller imitiert Pferd - "Immer in Bewegung"

Thomas Müller lässt sich trotz der Corona-Krise sein Lachen nicht nehmen. Der 30-Jährige joggte am gestrigen Samstag vor dem Pferd seiner Frau Lisa her. Dabei überwand Müller mehr oder weniger elegant verschiedene Hindernisse.

"Immer in Bewegung. Hatte ein schönes Workout mit Lisa Müller", schrieb der Offensivspieler von Bayern München scherzhaft unter das entsprechende Video bei Instagram .

