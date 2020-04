NBA: Knicks-Besitzer James Dolan von Corona genesen

Facebook

Das bestätigte ein Pressesprecher der New York Knicks gegenüber Shams Charania von The Athletic . Der 64-Jährige wurde am 28. März positiv auf COVID-19 getestet, obwohl er zu dieser Zeit keine Symptome zeigte.

Dolan ist bislang der einzige Besitzer, der positiv auf das Virus getestet worden war. Inzwischen hat der Knicks-Owner sein Blutplasma gespendet, um der Forschung für eine potenzielle Behandlung von COVID-19 zu unterstützen.

Der Bundesstaat New York ist besonders von der Corona-Pandemie betroffen. Gemäß New York Times gab es bisher über 257.000 Infizierte, über 15.000 Menschen haben den Kampf gegen das Virus bereits verloren.