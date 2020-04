FC Bayern München: Alphonso Davies verlängert Vertrag beim FCB vorzeitig bis 2025

Alphonso Davies hat seinen Vertag beim FC Bayern München vorzeitig bis 2025 verlängert. Das bestätigte der deutsche Rekordmeister am Montag via Twitter. "Er hat sich diese Vertragsverlängerung mit seinen überzeugenden Leistungen verdient", wird der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge auf der vereinseigenen Homepage zitiert.Mehr Infos folgen in Kürze.

© imago images

"Er begeistert unsere Fans nicht nur mit seiner Spielweise, sondern auch mit seiner Art neben dem Platz."

Auch der zum Linksverteidger umfunktionierte Davies schwärmte nach seiner Vertragsverlängerung von seinem Arbeitgeber, der ihn im Sommer 2018 für rund zehn Millionen Euro von den Vancouver Whitecaps holte.

"Der FC Bayern ist einer der besten Vereine der Welt, und für mich ist ein Traum wahr geworden, hier spielen zu dürfen", sagte Davies: "Ich habe mich vom ersten Tag an wohlgefühlt. Ich möchte so viele Titel wie möglich mit diesem Verein holen. Die Mentalität, immer alles gewinnen zu wollen, ist die DNA des FC Bayern."

FC Bayern: Kahn progonostiziert Davies "große Karriere"

Nachdem er in seinem ersten Halbjahr in München vorwiegend Spielpraxis in der Reserve des FCB in der 3. Liga sammelte, ist der 19-Jährige mittlerweile in der Viererkette auch aufgrund der Verletzungen von Niklas Süle und Lucas Hernandez gesetzt. In der laufenden Saison kommt er auf 31 Pflichtspieleinsätze, in denen ihm ein Tor und acht Vorlagen gelangen.

Die konstant guten Leistungen des kanadischen Nationalspielers sind auch Vorstandsmitglied Oliver Kahn nicht verborgen geblieben. Umso größer war dessen Freude über die vorzeitige Verlängerung von Davies. "Wer bereits in so jungen Jahren beim FC Bayern konstant auf Top-Niveau spielen kann, kann eine große Karriere vor sich haben", progonstizierte Kahn: "Wir sind alle glücklich, ihn langfristig bei uns zu haben. Er bringt unglaublich viel mit, und wir sind sicher, dass wir noch viel Freude an ihm haben werden."

Neben Davies verlängerte im April bereits Thomas Müller seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister. Außerdem stattete der FCB Trainer Hansi Flick mit einem Dreijahresvertrag aus. Während die Bayern auch bei Thiago und David Alaba an einer Vertragsverlängerung arbeiten, geraten die Verhandlungen mit Kapitän Manuel Neuer zu einem Politkum. Mehr dazu erfahrt Ihr hier.