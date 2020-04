Luis Figo kritisiert Scouting von Real Madrid: "Hätten Haaland vor Borussia Dortmund verpflichten müssen"

Facebook

Der BVB hatte den 19 Jahre alte Norweger im Winter von RB Salzburg loseisen können, die Ablösesumme von 20 Millionen Euro hat sich längst als Schnäppchen herausgestellt. Andere Topklubs, die Haaland ebenfalls auf dem Zettel hatten, schauten in die Röhre.

"Real Madrid hätte ihn unter Vertrag nehmen müssen, bevor er nach Dortmund ging", sagte der 47-Jährige im Interview mit Movistar+ . Nun sei Haaland deutlich teurer, sollte man ihn doch noch verpflichten wollen: "Er hat sehr viele Tore gemacht und ist für Großes bestimmt." Figos Fazit: "Das ist Scouting."

Haalands Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2024. In der laufenden Saison hat er in 33 Spielen stolze 40 Tore gemacht, allein zehnmal traf er in der Champions League.

Luis Figo spielte von 2000 bis 2005 bei Real Madrid. 2001 wurde er zum Weltfußballer gekürt.