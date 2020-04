Red Bull Salzburg: Stephan Reiter dementiert Transfer-Gerücht um Maximilian Wöber

Maximilian Wöber von Red Bull Salzburg soll das Interesse von Olympique Lyon auf sich gezogen haben. Was in den vergangenen Tagen in französischen Medien als Gerücht und möglicher Millionen-Transfer kursierte, dementierte nun Stephan Reiter, der Geschäftsführer der Bullen.