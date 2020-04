PSG - Mutter von Edinson Cavani verrät: "Er möchte nach Spanien"

Stürmer Edinson Cavani von Paris Saint-Germain strebt im kommenden Sommer einen Wechsel in LaLiga. Das verriet seine Mutter Berta Gomez in einem Interview mit der uruguayischen Sportzeitung Ovacion. Cavani steht in Paris noch bis Juni unter Vertrag und wird den Klub wohl ablösefrei verlassen.