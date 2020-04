Bundesliga: Durchschnittsgehälter der Spieler bei den Klubs

Was verdienen die Fußball-Profis im Durchschnitt in der Bundesliga? Der dritte Platz überrascht! SPOX zeigt euch wie viel Gehalt die Akteure im Durchschnitt einstreichen.

© imago images

Bundesliga: Gehälter im Durchschnitt

In der Saison 2019/20 gibt es eine ganz klare Hierarchie bei den Auszahlungen an die Profis. Die Top-Klubs wie FC Bayern München, RB Leipzig, Borussia Dortmund und Bayern Leverkusen grüßen nicht nur in der Bundesliga-Tabelle von der Spitze, sondern auch in der Gehaltstabelle.

Im Gegensatz dazu bewegen sich die kleinen Vereine wie Union Berlin oder Paderborn in rund zehnmal geringeren Gehaltsdimensionen. Grund für diese große Diskrepanz sind vor allem die Sponsoren-Gelder, die die großen Vereine über mehrere Jahre überwiesen bekommen. So ist beispielsweise der FC Bayern schon seit fast 20 Jahren mit dem Ingolstädter Konzern Audi "liiert". Ein möglicher Deal mit dem in München ansässigen Konzern BMW platzte im Sommer 2019.

© imago images

Profi Gehalt: Die Top-Verdiener im Vergleich

Im Jahr 2018 betrug das Jahresdurchschnittsgehalt für einen deutschen Bürger 58.090 Euro. Die Fußball-Profis liegen von diesem Wert weit entfernt. Der Spieler der Bundesliga, der am meisten verdient, ist derzeit FCB-Stürmer Robert Lewandowski mit rund 19,5 Millionen Euro pro Jahr.

Darüber hinaus verdient der Pole durch Sponsoren und Werbekampagnen jedes Jahr noch einiges an Geld dazu.

© imago images

Bundesliga Gehaltstabelle: Der Durchschnitt in der Übersicht

Hier seht ihr die Tabelle und das durchschnittliche Gehalt der Bundesliga-Profis (Quelle: statista.com).