FC Bayern München: Bundesligist buhlt offenbar um Miroslav Klose als Co-Trainer

Kloses Vertrag als U17-Trainer des FC Bayern München läuft zum Ende dieser Saison aus. Eine Verlängerung in selbiger Rolle erscheint ausgeschlossen.

Bayerns Cheftrainer Hansi Flick, der selbst erst frisch bis 2023 unterschrieben hat, würde Klose wohl gerne als Co-Trainer in sein Team aufnehmen. "Ich kenne Miro schon lange, ich habe ihn als sehr loyalen, sympathischen, sozial sehr kompetenten Menschen kennengelernt. Er wäre sicher eine Bereicherung für das Trainerteam", sagte Flick bei einer Pressekonfernz am Dienstag . "Das liegt aber nicht nur an mir, sondern in erster Linie an ihm."

Klose wird ab Juni als einer von 24 Teilnehmern seine Ausbildung zum Fußball-Lehrer an der Hennes-Weisweiler Akademie in Hennef beginnen. Pro Monat fallen sechs Präsenztage an. Die Abschlussprüfung wird im April 2021 stattfinden.