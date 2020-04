Uros Matic im Interview: "Günter Kreissl hätte mich anrufen können"

Facebook

© GEPA

Außerdem spricht Matic über Teamkollege Andrija Pavlovic und nennt jenen Mann, den Lionel Messi als besten Fußballer überhaupt bezeichnet.

Herr Matic, wo und wie verbringen Sie momentan Ihre Zeit?

Uros Matic : Ich bin gemeinsam mit meiner Familie in meiner Wohnung in Nikosia. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir einen Garten haben.

Wie geht Zypern mit der aktuellen Situation um?

Matic : Die Regierung hier hat sehr gut reagiert. Als sie sah, was in Italien passiert ist, hat sie sofort die Flughäfen geschlossen und begonnen, die Häfen zu kontrollieren. Zypern ist eine Insel, man kann also nicht einfach mit dem Auto hierherfahren. Obwohl es hier verhältnismäßig wenig Infizierte gibt (Anm. d. Red.: 446 bestätigte Fälle, Stand 6. April, 9 Uhr), wird alles sehr streng kontrolliert.

Sprechen wir über Fußball: Während Ihrer Zeit in Graz haben Sie einmal in einem Interview gesagt, dass man seinen Klub nicht alle paar Monate wechseln solle. Seither waren Sie innerhalb von drei Jahren für drei verschieden Vereine aktiv. Warum haben Sie diese Entscheidungen getroffen?

Matic : Auch aufgrund meiner Familie wollte ich für längere Zeit an einem Ort bleiben. Wir hatten ein starkes Team mit Sturm und ich war sehr glücklich dort. Doch die letzten Jahre hat Red Bull Salzburg in Österreich alle Titel eingeheimst. Dann kam der Anruf aus Kopenhagen. Sie hatten das Ziel, Champions League zu spielen. Wenn du die Möglichkeit bekommst, dir einen Karrieretraum zu erfüllen, musst die sie nutzen. Und mein Traum war es immer, in einer europäischen Gruppenphase zu spielen. Diesen konnte ich mir in Kopenhagen erfüllen.

© imago images

Uros Matic: Sturm in einer Gruppenphase? "Kann mich nicht erinnern"

Ganz korrekt ist Ihre Aussage nicht, eineinhalb Jahre nach Ihrem Abgang von Sturm konnten die Grazer den Cup gewinnen.

Matic : Das ist natürlich richtig. Aber ich kann mich nicht erinnern, wann Sturm zuletzt in einer europäischen Gruppenphase vertreten war. Das war der ausschlaggebende Grund für mich, nach Kopenhagen zu gehen.

Sie sind aktuell an APOEL Nikosia verliehen. Es ist bereits Ihre zweite Leihstation vom FC Kopenhagen - warum konnten Sie sich nie so richtig beim dänischen Rekordmeister durchsetzen?

Matic : Da spielen viele Faktoren zusammen. Ich befand mich nach meinem Wechsel von Sturm im besten Alter und wollte so viele Spiele wie möglich absolvieren. Bei einem Klub wie Kopenhagen, wo an die 30 Spieler unter Vertrag stehen und neben dir vier ähnliche Spielertypen bereitstehen, wird aber viel rotiert. Damit war ich nicht besonders glücklich und deshalb habe ich mich nach neuen Aufgaben umgesehen.

In der ersten Halbsaison mit Kopenhagen kamen Sie für Ihren neuen Verein jedoch in jedem Ligaspiel zum Einsatz und konnten am Ende das Double feiern. Es sind Ihre einzigen großen Titel Ihrer Karriere. Wie stufen Sie diesen Erfolg ein?

Matic : Das war eine große Sache für mich. Nach deiner Karriere willst du so viele Trophäen wie möglich in deinem Schrank stehen haben. Vielleicht hätte ich auch mit Sturm einen Titel geholt, wäre ich dort geblieben. Vor Sturm hatte ich nie die Chance, für große Klubs zu spielen. Sturm war mein erster Klub, der um Europa gespielt hat und Chancen auf einen Titelgewinn hatte. Der Schritt nach Graz hat meiner Karriere sehr gut getan.

© imago images

Matic spricht über Pavlovic bei Rapid

Warum hat es so lange gedauert, für einen größeren Klub zu spielen?

Matic : Manchmal ist man als Spieler einfach noch nicht bereit für einen großen Verein. Natürlich, nach meinem Wechsel von Kosice nach Portugal im Jahr 2013 war es mein Plan, einmal für Benfica zu spielen. Ich durfte aber nur für die zweite Mannschaft auflaufen. Aufgrund der Tatsache, dass ich keine Chance auf die Kampfmannschaft hatte, ging ich nach Holland. NAC Breda in den Niederlanden hat zwar fantastische Fans, mit Vereinen wie Ajax Amsterdam, Feyenoord Rotterdam oder PSV Eindhoven aber große Gegner. Deshalb habe ich mich nach einem Verein mit Titelambitionen umgesehen. Vor meinem Wechsel zu Sturm stand ich sogar kurz vor einem Transfer zu Feyenoord, das hat aber nicht funktioniert. Umso glücklicher war ich dann über meinen Wechsel zu Sturm.

Bei Benfica B sind Sie gemeinsam mit Spielern wie Bernardo Silva, Victor Lindelöf und Jan Oblak aufgelaufen. Denken Sie manchmal darüber nach, warum Sie nicht für Klubs wie Manchester United oder Atletico Madrid spielen?

Matic : Ich bin dankbar, mit so großartigen Spielern zusammengespielt zu haben. Den größten Einfluss auf mich hatte aber Pablo Aimar. Wenn Sie Messi fragen, wer der beste Spieler ist, wird er Pablo Aimar sagen. Ich hatte die Möglichkeit, gemeinsam mit ihm zu trainieren und zu sehen, um was es im Fußball geht. Er hat meine Philosophie über den Fußball komplett verändert. Und ja, natürlich träumt jeder davon, einmal für einen großen Klub zu spielen, aber nicht jeder kann für Real Madrid auflaufen. Ich bin sehr glücklich darüber, wie meine Karriere momentan verläuft.

© imago images

Sowohl in Kopenhagen als auch momentan in Nikosia spielen Sie gemeinsam mit Ihrem Landsmann Andrija Pavlovic. Warum, denken Sie, konnte er sich bei Rapid nie durchsetzen?

Matic : Ich denke, hätte Andrija damals bei uns in Graz gespielt, hätte er genauso wie wir eine fantastische Saison gespielt. Unsere Mannschaft bei Sturm damals hatte die richtige Chemie, jeder hatte einen positiven Einfluss auf das Team. Das Problem, was Rapid hatte, ist dasselbe, was die Austria zurzeit hat. Es ist schwer zu einem Team zu stoßen, wo die Atmosphäre nicht gut ist. Möglicherweise wäre es eine andere Geschichte, würde er jetzt bei Rapid spielen. Für uns in Nikosia ist Andrija ein sehr wichtiger Spieler und einer unserer besten Scorer.

Vor Ihrer Zeit bei APOEL waren Sie an Austria Wien verliehen. Wie kam es zu dem Wechsel?

Matic : Nachdem ich in Kopenhagen sechs Monate lang fast keine Einsatzzeit bekommen hatte, suchte ich nach einer anderen Option. Mir gefiel das Projekt der Austria, das Ziel war es, um den zweiten Platz zu kämpfen. Außerdem kannte ich einige Spieler dort von meiner Zeit bei Sturm.

War eine Rückkehr nach Graz für Sie keine Option, nachdem die Sturm-Fans Sie ja so verehrt hatten? Günter Kreissl sagte damals , dass dreimal bei Ihrem Management bezüglich eines möglichen Transfers angerufen wurde.

Matic : Ich wollte damals auf diese Zeitungsberichte nicht reagieren. Nach alldem, was Sturm für mich getan hat und ich für Sturm gemacht habe, war ich enttäuscht, dass gewisse Sachen ausgesprochen wurden und ich wie jemand hingestellt wurde, der ich nicht bin. Günter hat meine Nummer, er hätte mich anrufen können. Wir hatten ein gutes Verhältnis, er hat mir sehr viel geholfen und ich ihm. Der einzige Anruf, den ich von Sturm bekam, war aber von Samir Muratovic, der als Scout tätig war. Über ihn haben der damalige Trainer Heiko Vogel und ich kommuniziert. Er wollte mich bei Sturm haben und ich wollte wieder für Sturm spielen. Der Rest lag in den Händen des Vereins. Im Endeffekt konnten Sturm und Kopenhagen aber offenbar keine Einigung erzielen. Das ist die Wahrheit. Deshalb ging ich zur Austria.

Im Zuge Ihres Wechsels zur Austria sagten Sie, dass Sie hier wären, um einen Titel zu gewinnen - warum war der Verein im Endeffekt so weit davon entfernt, dieses Ziel zu erreichen?

Matic : Das Team hatte nicht die nötige Chemie, um diesen Schritt zu machen. Wenn die Mannschaft einmal über mehrere Saisons zusammenbleiben würde, könnte der Klub vielleicht auch wieder um einen Titel mitspielen. Man kann nicht in einem Transferfenster alles verändern und dann sofort Ergebnisse verlangen. Aber in der Saison zuvor landete die Austria auf dem siebenten Platz, ich habe den Klub mit einem Europa-League-Qualifikationsplatz verlassen. Persönlich hatte ich eine vernünftige Saison.

© imago images

Matic über die Kaufoption der Austria: "Für österreichische Verhältnisse zu hoch"

Ihre fantastischen Leistungen bei Sturm konnten Sie bei der Austria aber nicht wiederholen.

Matic : Die Leute haben hohe Erwartungen. Ein Spieler kann einem Team helfen, aber nicht alles verändern. Ich schoss sechs Tore als defensiver Mittelfeldspieler und bestritt beinahe alle Spiele. Wir hatten keine gute Saison, aber ich hatte einige gute Momente. Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit meinen Leistungen.

Warum hat die Austria Ihre Kaufoption nicht gezogen?

Matic : Ich wurde 29 Jahre alt in diesem Sommer. Die Option war für österreichische Verhältnisse schlichtweg zu hoch für einen Spieler dieses Alters. Kopenhagen wollte mit dem Preis auch nicht runtergehen.

Wären Sie gerne länger bei der Austria geblieben?

Matic : Ja. Bei der Austria herrschen sehr gute Trainingsbedingungen. Sie haben ein neues Stadion, die Stadt ist schön und meiner Familie hat es gut gefallen, ähnlich wie in Graz. Die Vereine konnten sich aber nicht einigen, deshalb musste ich mich nach einer neuen Option umsehen und ich bin sehr glücklich darüber, jetzt in Nikosia zu sein.

© imago images

Matic: Schwächen in Sturms Personalpolitik

Rückblickend: War Ihre Zeit bei Sturm die beste Ihrer Karriere?

Matic : Zusammen mit der Halbsaison bei Kopenhagen auf jeden Fall. Sturm war ein riesiger Karriereschritt für mich. Der Verein ist großartig. Ich mochte alles, den Klub, die Fans und die Art und Weise, wie Franco Foda Fußball spielen ließ. In Kopenhagen habe ich dann das Double gewonnen und wurde in das serbische Nationalteam einberufen. Ehrlicherweise durchlebe ich aber momentan eine ähnliche Zeit bei APOEL.

Wünschen Sie sich manchmal, dass Sie länger bei Sturm geblieben wären?

Matic : Natürlich. Vor allem auch, weil meine Familie richtig glücklich in Graz war - und das, weil ich sehr glücklich war. Aber mir macht es auch Spaß zu reisen und andere Kulturen kennenzulernen. Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass Sturm nie schlechter wäre als Zweiter, hätten sie damals einige Spieler längerfristig an den Klub gebunden.

Sie waren Ihre gesamte Karriere über nie schlimmer verletzt - wo liegt Ihr Geheimnis?

Matic : Fußball gibt mir alles, deshalb muss ich etwas zurückgeben. Ich mag es als erster beim Training zu sein um meinen Körper auf die Einheiten vorzubereiten. Ein guter Schlafrhythmus und gute Ernährung sind sehr wichtig. Im Prinzip weiß jeder, was zu tun ist, nur sind sehr viele zu faul es umzusetzen.

Sie wurden in Ihrer Zeit in Kopenhagen vom serbischen Nationalteam für die Qualifikation zur WM 2018 einberufen - hatten Sie sich davor nicht bereits für Mazedonien, das Land Ihres Großvaters, entschieden?

Matic : Als ich in Skopje war, bekam ich einen Anruf vom mazedonischen Fußballverband. Ich wurde als Gast eingeladen und bekam ein Trikot geschenkt. Plötzlich stand überall, dass ich mich für den mazedonischen Verband entschieden hätte. Aber natürlich war es immer mein Traum, für mein Geburtsland und das meiner Eltern zu spielen.

Matic: Zypern? "Sturm hat hier gegen Larnaka 0:5 verloren"

Auf Ihr Debüt müssen Sie aber nach wie vor warten - glauben Sie noch daran?

Matic : Um ehrlich zu sein, denke ich nicht sehr viel darüber nach. Mein Fokus liegt auf meinem Klub. Ich war in dieser Saison schon knapp dran, aber ich muss geduldig bleiben und weiter hart arbeiten, dann wird man sehen.

Angenommen die Liga wird zu Ende gespielt: Wie schätzen Sie die Chancen auf den Titelgewinn für APOEL ein? Stadtrivale Omonia führt die Tabelle aktuell mit sechs Punkte Vorsprung an, APOEL ist Dritter.

Matic : Wenn das Best-Case-Szenario eintreffen sollte - was ich allerdings nicht glaube - dann dürfte die Liga Anfang Mai fortgesetzt werden. Wir haben noch zwei direkte Duelle gegen Omonia und auch gegen den Zweiten Anorthosis Famagusta. Natürlich glaube ich an den Titel. Die Liga ist sehr ausgeglichen und hat gute Qualität. AEK Larnaka beispielsweise ist aktuell Fünfter, Sturm hat hier 0:5 in der Europa-League-Qualifikation verloren. Viele unterschätzen die zyprische Liga, aber die Klubs hier haben viel Tradition, tolle Fans und gute Spieler. Jeder Verein hier hat mindestens zehn Legionäre.

Können Sie sich vorstellen länger auf Zypern zu bleiben?

Matic : Das ist aufgrund der aktuellen Situation schwer zu sagen. Im Dezember gab es bereits Gespräche zwischen APOEL und Kopenhagen, da mich der Klub gerne weiter hier haben möchte. Das wird sich jetzt aber alles hinauszögern. Aber natürlich, APOEL ist ein großer Klub mit reicher Geschichte. Die Insel ist sehr schön, das Essen gut, das Wetter traumhaft - ich hätte nichts dagegen.

Uros Matic' Karriere in Zahlen