Juventus: Alessandro Del Piero schwärmt von Paulo Dybala

Der ehemalige Juventus-Star Alessandro Del Piero hat in den höchsten Tönen von Paulo Dybala geschwärmt. Zudem attestierte er dem Argentinier, dass dieser bereit sei, das Kapitänsamt zu bekleiden.

© imago images

"Dybala ist ein kompletter Spieler geworden", sagte Del Piero im Gespräch mit Sky Sport Italia . Die Juve-Legende schob nach: "Er hat schon einige Male die Kapitänsbinde getragen. Das zeigt, dass sie ihm diese Verantwortung zutrauen."

Der 26-Jährige sei "in den vergangenen Monaten auf und neben dem Platz gereift", erklärte Del Piero weiter.

Dybala war im Sommer 2015 für 40 Millionen Euro von der US Palermo zum italienischen Rekordmeister gewechselt. Für die Alte Dame erzielte er in der laufenden Saison 13 Tore in 34 Pflichtspielen.