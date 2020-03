HSV, News und Gerüchte: Hamburger SV kämpft weiterhin um Sondergenehmigung für den Trainingsbetrieb

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

HSV: Vorerst keine Trainingseinheiten im Volksparkstadion

Der Hamburger SV hofft weiterhin eine Sondergenehmigung, um den Trainingsbetrieb wieder aufzunehmen. Bislang hat der HSV aber noch kein Grünes Licht vom Landessportamts und der Gesundheitsbehörde bekommen. Das berichtet die Hamburger Morgenpost.

Demnach dürfen die Profis des HSV keine Trainingseinheit im Volksparkstadion absolvieren. Der Verein ist aber weiterhin mit den Behörden im Kontakt, um eine Ausnahmeregelung, die mehrere Bundesligisten (RB Leipzig, VfL Wolfsburg etc.) bereits erhalten haben, ebenfalls zu bekommen.

Am Dienstag war offenbar eine Trainingseinheit geplant, die der HSV-Vorstand jedoch in intensiven Gesprächen mit Trainer Dieter Hecking am Montag absagte. Die HSV-Profis, die allesamt mit Geräten ausgestattet wurden, sollen sich zunächst weiterhin daheim fit halten.

Doch welches Training hätten die Profis überhaupt durchführen dürfen? Anhand der großen Platz-Möglichkeiten hätte Dieter Hecking das Team in mehrere kleinere Gruppen einteilen können. Diese hätten dann unter anderem Übungen wie Torschüsse, Passübungen und Trainingsspiele mit Zweier-Teams absolvieren können.

© imago images

Hamburger SV: Neues Musikvideo mit Band und Fans

Der HSV plant ein neues Musikvideo für die neue Vereinshymne. Gemeinsam mit der Band "Abschlach" soll ein neuer Clip von "Mein Hamburg lieb' ich sehr" entstehen. Die Fans können nun dabei mitmachen.

Die Anhänger sind aufgerufen, Trikot oder Schal anzuziehen und sich dabei filmen, wie sie den Song zelebrieren. Die kurzen Clips sollen dann in den sozialen Netzwerken hochgeladen werden. Anschließend werden der HSV und "Abschlach" ein Video zusammenschneiden.

Seit dieser Saison ist "Mein Hamburg lieb' ich sehr" die HSV-Stadionhymne, die vor jedem Heimspiel im Volksparkstadion gespielt wird. Der Song ist der Nachfolger von "Hamburg, meine Perle" von Kultsänger Lotto King Karl.

HSV: Eiszeit zwischen Hoffmann und Boldt

Im Aufsichtsrat der HSV kommt es offenbar demnächst zum großen Knall. Laut der Hamburger Morgenpost gibt es einen Machtkampf zwischen HSV-Boss Bernd Hoffmann und Vorstandskollegen Jonas Boldt.

Zwischen beiden herrscht offenbar eine Eiszeit. Personelle Konsequenzen könnten die Folge sein.

Was sich dort genau abspielt, könnt ihr hier weiterlesen.

© imago images