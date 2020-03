Liverpools Trent Alexander-Arnold: "Mein Lieblingsteam ist Barcelona"

Mit seiner Ecke läutete Trent Alexander-Arnold das Barcelona-Aus in der letztjährigen Champions League ein. Grundsätzlich mag er die Katalanen.

Für seine Vorliebe hatte der Rechtsverteidiger der Reds auch eine Erklärung parat: "Ich denke, dass sie dieselben Werte und Ansichten haben wie Liverpool", zog er eine Verbindung zwischen seinem aktuellen Arbeitgeber und den Katalanen.

Als Kind und Jugendlicher war Alexander-Arnold jedoch Fan eines ganz anderen Vereins. "Als ich jung war, war es Celtic", berichtete er. Das habe sich allerdings in letzter Zeit geändert, wobei Liverpool-Legende Steven Gerrard, der nun Celtics Erzrivalen Rangers trainiert, daran großen Anteil gehabt habe: "Wegen dieser Verbindung bin ich dem Ganzen jetzt eher neutral gegenüber eingestellt", bekannte Alexander-Arnold.

Der Liverpool-Star hatte in der vergangenen Saison in der Champions League den FC Barcelona im Halbfinale ausgeschaltet. Alexander-Arnold selbst hatte großen Anteil an der sensationellen Wende im Rückspiel, als er das 4:0 durch Divock Origi mit einer schnell ausgeführten Ecke vorbereitete und damit das Comeback nach dem 0:3 im ersten Duell perfekt machte.