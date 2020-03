FC Bayern München - News und Gerüchte: NLZ-Leiter Jochen Sauer fordert mehr von Joshua Zirkzee

Facebook

FC Bayern: Joshua Zirkzee fehlt noch Siegermentalität

Drei Tore schoss Joshua Zirkzee in seinen ersten fünf Spielen für die erste Mannschaft des FC Bayern, der Niederländer könnte der erste Nachwuchsspieler seit langer Zeit sein, dem der dauerhafte Sprung zu den Profis gelingt.

Bei den Bayern ist man mit dem Stürmer sehr zufrieden, auch wenn NLZ-Leiter Jochen Sauer dem Niederländer ein gewisses Phlegma nachsagt: "Joshua ist manchmal ein Typ, der nur so hoch springt, wie er gerade muss", sagte Sauer im kicker .

Dass Zirkzee aber alle Anlagen besitzt, um sich durchzusetzen, ist für Sauer klar. "Die Hardware hat Josh, er braucht aber auch den Kopf und die Siegermentalität. Er weiß, wo das Tor steht."

Deswegen fordert Sauer noch mehr vom Youngster, der mit Robert Lewandowski auf der Neun einen absoluten Top-Mann als Konkurrenten hat. "Er muss noch in vielem zulegen, wenn er in diesem Verein auf dieser Position spielen will", erklärte Sauer weiter.

Spiele Minuten Tore Assists 5 170 3 1

Bayern mit Interesse an Fabian Ruiz?

Fabian Ruiz spielt beim SSC Neapel eine starke Saison in der Serie A, sowohl der FC Barcelona als auch Real Madrid sollen ihr Interesse am Spanier hinterlegt haben. Laut dem Express hat sich nun auch der FC Liverpool in den Poker eingeklinkt, die Reds wollen angeblich bis zu 80 Millionen Euro zahlen.

Laut Express will das Team von Trainer Jürgen Klopp damit auch die Bayern schlagen, die laut dem Blatt ebenfalls Interesse am spanischen U21-Europameister haben. Ruiz wechselte 2018 für 30 Millionen von Betis an den Vesuv und erzielte als zentraler Mittelfeldspieler in 22 Spielen zwei Tore.