New England Patriots: Kraft-Familie bedankt sich bei Tom Brady mit Zeitungsanzeige

Die Kraft-Familie, Besitzer der New England Patriots, zeigen sich dankbar für die Zeit, die sie mit Tom Brady als ihren Quarterback hatten, und demonstrierten dies mit einer Danksagung in einer Zeitung in Tampa Bay, der neuen sportlichen Heimat Bradys.

© getty

Zwei Tage, nachdem der Wechsel des legendären Quarterbacks zu den Tampa Bay Buccaneers offiziell verkündet wurde, veröffentlichte die Tampa Times eine ganzseitige Werbung, die von der Kraft-Familie um Teameigner Robert K. Kraft in Auftrag gegeben wurde.

Unter der Überschrift "Danke Tom" drücken die Krafts ihre Dankbarkeit und Hochachtung gegenüber Brady und seiner Familie aus und beenden die Nachricht mit einem Wort an die Gemeinschaft in Tampa Bay: "Kümmert Euch um ihn. Ihr habt jemand großartiges bekommen."

Im Text wird Brady zudem als "der GOAT" (Greatest of All Time) bezeichnet, der "für immer ein Teil unserer Familie sein wird. "Für 20 unglaubliche Jahre gabst Du uns alles, was Du hattest. Als Du als Sechstrundenpick - und als beste Wahl, die diese Franchise je getroffen hat - zu uns kamst, hatte sich niemand vorgestellt, was Du alles erreichen und wie viel Du der gesamten Region bedeuten würdest", heißt es weiter.

Kurz nach Bradys Abgang hatte Kraft über Brady gar gesagt, er liebe ihn wie einen Sohn.

Brady spielte seit 2000 für die Patriots und führte die Franchise zu sechs Super-Bowl-Triumphen, die meisten in der Geschichte der NFL.