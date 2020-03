NBA, Coronavirus - Alle Entwicklungen: Spieler verlieren womöglich Teile ihres Gehalts

Facebook

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Hier geht es zum Ticker der vorherigen Tage.

Coronavirus in der NBA - der News-Überblick

Diese Spieler wurden bisher positiv auf das Coronavirus getestet

Rudy Gobert (Utah Jazz)

Donovan Mitchell (Utah Jazz)

Christian Wood (Detroit Pistons)

Kevin Durant (Brooklyn Nets)

Drei weitere bisher unbekannte Nets-Spieler

Ein Mitglied der Denver Nuggets

Drei Mitglieder der Philadelphia 76ers

Zwei Spieler der Los Angeles Lakers

Marcus Smart (Boston Celtics)

8.55 Uhr: Lin und Stephenson kehren in die CBA zurück

Nachdem die chinesische Basketballliga CBA für fast drei Monate aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus den Spielbetrieb eingestellt hatte, soll die Liga Mitte April fortgesetzt werden. Nun sind unter anderem auch Jeremy Lin und Lance Stephenson nach China zurückgekehrt, wie die beiden Spieler in den sozialen Medien bekanntgaben.

"Die Welt braucht Basketball jetzt mehr als jemals zuvor", schrieb Lin auf Instagram. Wie alle ausländischen Spieler müssen Lin und Stephenson nach ihrer Rückkehr nach China zunächst zwei Wochen in Quarantäne, bevor sie zu ihrem Team dazustoßen dürfen.

Die CBA wird nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs eine verkürzte Regular Season und Playoffs spielen. Alle 20 Teams sollen in ein oder zwei ausgewählten Städten vor leeren Rängen spielen. Lin läuft seit Sommer 2019 für die Beijing Ducks auf, Stephenson spielt für die Liaoning Flying Leopards.

8.30 Uhr: Gehalt der Spieler wäre nicht komplett verloren

Sollte die NBA ab Mitte des kommenden Monats tatsächlich ein Teil des Gehalts der Spieler einbehalten, ist es aber nicht ausgeschlossen, dass die Spieler zu einem späteren Zeitpunkt trotzdem komplett entlohnt werden. Sollten die nun ausgefallenen Partien zu einem späteren Termin nachgeholt werden, würden sie ihr Gehalt dann bekommen, wie Wojnarowski erklärt.

8.15 Uhr: Spieler verlieren womöglich Teile des Gehalts

Wie Adrian Wojnarowski von ESPN berichtet, hat die NBA am Freitag ein Memo an die Teams verschickt, in dem die Liga die Gehaltszahlungen an die Spieler für den 1. April zusichert. Allerdings ist noch unsicher, ob die Spieler anschließend weiterhin Geld bekommen.

Im Collective Bargaining Agreement (CBA) zwischen der Liga und den Spielern ist eine sogenannte Force-Majeure-Klausel enthalten, die es der NBA erlaubt, in verschiedenen Szenarien wie Naturkatastrophen, Krieg oder Pandemien das Gehalt der Spieler einzubehalten. Demnach könnte die Liga 1/92,6 des Jahresgehalts des Spielers pro abgesagtem Spiel einbehalten.

Die NBA will die Teams und Spieler vor dem 15. April über ihr weiteres Vorgehen in Anbetracht der Corona-Krise informieren, heißt es laut Woj in dem Memo. Wie Bobby Marks (ebenfalls ESPN ) hinzufügt, werden die Spieler mit den Gehaltszahlungen am 1. April etwa 90 Prozent ihres Jahresgehalts erhalten haben.