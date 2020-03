Daniel Yule über Henrik Kristoffersen: War unanständig zu Konkurrenten

Daniel Yule hat sich in einem Interview kritisch über Henrik Kristoffersen geäußert. Der Slalom-Spezialist deutete an, dass sich der Norweger gegenüber seinen Konkurrenten alles andere als freundlich verhalten hat. Sein Verhalten soll sich aber nach dem Rücktritt Marcel Hirschers gebessert haben.

"Henrik ist ein überragender Skifahrer. Was das Menschliche anbelangt, möchte ich es so formulieren: Ich bin nicht gewillt, für Siege ein Arschloch zu sein. Bei Henrik gab es aber Zeiten, in denen er für Erfolge auf einen anständigen Umgang mit seinen Konkurrenten verzichtete", erzählte Yule dem Schweizer Blick .

Kristoffersens Verhalten soll sich aber geändert haben, meint Yule. "Ich finde, dass er sich im Vergleich zum letzten Winter als Mensch stark verbessert hat. Als Athletensprecher der FIS habe ich mit ihm einige sehr gute Gespräche geführt - wir denken in vielerlei Hinsicht gleich."

Yule sprach sich in der abgelaufenen Saison äußerst kritisch gegen die Austragung von weiteren Parallel-Riesenslaloms aus. Neben Kristoffersen pflichtete ihm auch Alexis Pinturault bei.

Daniel Yule über Corona-Virus: "Versuche, alte Menschen zu schützen"

Yule gewann in der abgelaufenen Saison gleich drei Weltcup-Slaloms und stieg dadurch zum erfolgreichsten Slalom-Athleten der Schweiz in der Geschichte ein. Nach dem vorzeitigen Ende des Wettkampfwinters wollte Yule in Österreich noch Skitests für die nächste Saison durchführen, dies fällt nun aufgrund des Coronavirus flach.

"Ich habe keine Angst davor. Ich bin 27, und wenn ich mich infizieren sollte, würde ich wahrscheinlich mit ein bisschen Fieber und Husten davonkommen", sagte Yule über die aktuell vorherrschende Pandemie. "Aber ich mache mir Gedanken wegen meiner Angehörigen. Mein Vater wird 71 Jahre alt, für ihn könnte eine Ansteckung gefährlich sein. Deshalb versuche ich, die älteren Menschen in meinem Umfeld so gut wie möglich zu schützen."