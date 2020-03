Juventus-Verteidiger Daniele Rugani spricht über Infektion mit dem Coronavirus: "Mir ging es immer gut"

Daniele Rugani vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin hat in einem Interview mit dem vereinseigenen TV-Sender Entwarnung gegeben, was seinen Gesundheitszustand angeht. Er war in der letzten Woche als erster Spieler der italienischen Serie A positiv auf das Coronavirus getestet worden.