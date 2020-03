Europa League: Eintracht Frankfurt gegen FC Basel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Eintracht Frankfurt ist zum zweiten Mal in Folge in das Europa-League-Achtelfinale eingezogen. Dort trifft die SGE heute auf den FC Basel. Wie Ihr das Hinspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Ihr wollt die Partie Eintracht Frankfurt gegen den FC Basel live sehen? Dann sichert Euch jetzt den DAZN-Gratismonat.

Eintracht Frankfurt - FC Basel: Datum, Ort, Schiedsrichter

Im Hinspiel der Europa League stehen sich am heutigen Donnerstag, den 12. März, um 18.55 Uhr Eintracht Frankfurt und der FC Basel gegenüber. Das Spiel findet in Frankfurt in der Commerzbank-Arena statt, in der zu internationalen Spielen 48.000 Zuschauer Platz finden.

Die Partie wird von folgendem schwedischen Schiedsrichtergespann geleitet.

Schiedsrichter : Andreas Ekberg

: Andreas Ekberg Asssistenten: Mehmet Culum, Stefan Hallberg

Mehmet Culum, Stefan Hallberg Vierter Offizieller: Glenn Nyberg

Glenn Nyberg Video-Assistent: Pol van Boekel

EL: Eintracht Frankfurt - FC Basel heute im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN besitzt die Übertragungsrechte für alle Europa-League-Spiele in dieser Saison. Somit bietet DAZN die einzige legale Möglichkeit, das Spiel live und in voller Länge zu verfolgen. Die Berichterstattung beginnt rund 15 Minuten vor Spielbeginn mit dem Moderator Tobi Wahnschaffe und dem Experten Ralph Gunesch. Nach Anpfiff übernimmt Jan Platte als Kommentator das Spiel.

Neben der Europa League sind auf DAZN auch weitere Wettbewerbe und Sportarten zu finden. Es werden Übertragungen zur Champions League, Serie A, Bundesliga, Primera Division, Ligue 1 und vieles mehr gezeigt. Dieses Angebot kann für nur 11,99 Euro im Monat erworben werden. Im Jahresabo kostet es 119,99 Euro. Davor kann man mit einem kostenlosen Probemonat den Dienst testen.

Eintracht Frankfurt - FC Basel heute im Liveticker

Wer die Eintracht gegen den FC Basel nicht im TV oder im Livestream mitverfolgen kann, hat die Möglichkeit im Liveticker bei SPOX mitzulesen. Hier entlang zum Liveticker.

© imago images

Europa League: Eintracht Frankfurt gegen den FC Basel findet doch ohne Zuschauer statt

Das Spiel wird aufgrund einer "neuen Infektionslage des Coronavirus" nun doch ohne Publikum stattfinden, teilte die Eintracht mit.

In einer Pressekonferenz am Mittwoch war das Gesundheitsamt aufgrund der überschaubaren Infektionslage noch für eine Zulassung der Fans.

"Das Gesundheitsamt ist nun zu einer anderen Einschätzung der Gefährdungslage als noch heute Morgen gekommen. Wir bedauern das sehr, aber wir haben auch stets betont, dass wir jede behördliche Anordnung aufgrund veränderter Voraussetzungen akzeptieren, da die Gesundheit unserer Fans und Besucher absolute Priorität hat", sagte Eintracht-Vorstandsmitglied Axel Hellmann.

Europa League: Alle Achtelfinal-Hinrunden-Spiele im Überblick

In den späten Spielen des Tages sind unter anderem der Vfl Wolfsburg gegen Donezk sowie Bayer Leverkusen in Glasgow im Einsatz.